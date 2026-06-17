“Drogas, sexo y menores”: una nueva testigo complica a la dueña del auto en el que trasladaron el cadáver de Agostina Vega

CÓRDOBA.- Una nueva testigo se sumó a la causa judicial por el femicidio de Agostina Vega: se trata de una extrabajadora sexual de Wachitas Bar, donde Soledad Andreani -detenida e imputada por encubrimiento agravado- se presentaba como “productora de eventos” y será indagada el viernes.

La mujer dijo en un reportaje con el canal El Doce que trabajó allí entre 2020 y 2024 y describió que allí convivían “drogas, sexo y menores”. Inmediatamente después de la emisión de la entrevista televisiva, fue convocada a declarar por el fiscal Raúl Garzón.

“Llegué por un conocido que fue novio mío en ese tiempo. Llegamos al lugar, pegué onda con Soledad; me ofreció trabajar ahí en lo que ella llamaba ‘salidas’”, contó.

La nueva testigo afirmó que el dinero obtenido por los pases sexuales se repartía con Andreani. “ Esto era un 50 y 50. De un servicio de 5000 pesos en aquel momento, yo me quedaba con la mitad y la mitad iba para ella ”, afirmó.

En Wachitas, que fue clausurado definitivamente esta semana por la Municipalidad, había “consumo de drogas, alcohol y música fuerte”. La testigo señaló: “El lugar era asqueroso. Yo iba los fines de semana a hacer plata e irme”.

La mujer estuvo acompañada en el reportaje por Fernanda Alaniz, la abogada querellante del padre de Agostina, Gabriel Vega. “ Se suministraban drogas en las bebidas de la gente. Las chicas sabíamos que se les iba a poner droga en los vasos. Yo consumía drogas en ese momento y por eso me fui ”, indicó.

De Andreani afirmó que “vendía drogas en el lugar” y precisó que “las chicas que trabajaban eran todas menores. Se aprovechaba de la situación de la gente. Todas éramos menores en ese momento, a partir de los 17 años. No recuerdo si había alguna más chica que 17”.

Andreani fue pareja de Barrelier y fue quien le prestó el Ford Ka negro en el que trasladó el cuerpo de Agostina desmembrado al descampado de Ampliación Ferreyra.

Lleva detenida una semana y estuvo en un hospital psiquiátrico por una crisis emocional. Siempre dijo desconocer lo que, según la Justicia, había hecho Barrelier; fue testigo de la conversación del acusado por el femicidio -quien ayer negó el hecho y no quiso declarar- con el padre de Agostina.

En la Jefatura de Policía, donde se desarrolló la declaración de la testigo ante Garzón, estuvieron los abuelos y la madre de Agostina junto con el abogado querellante, Carlos Nayi. Miguel y Elizabeth Heredia también conversaron con el fiscal y al retirarse de la audiencia dijeron que su hija Melisa “no está imputada” sino que “es otra víctima más, como Agostina”.

El viernes será la indagatoria de Andreani, mientras que mañana será el turno del otro imputado por encubrimiento agravado, Osvaldo Fassetta.