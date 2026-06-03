El femicidio de Chiara Páez: el homicidio de la adolescente que dio origen al Ni Una Menos

Hace 11 años y casi un mes, el país se conmocionó con el homicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada. El crimen, que dio origen al movimiento Ni Una Menos, ocurrió en la ciudad de Rufino, en Santa Fe, y el autor del asesinato fue el novio, Manuel Mansilla, que en ese momento tenía 16.

Chiara fue vista con vida por última vez el 10 de mayo de 2015 alrededor de la 1.30, en inmediaciones de la escuela de Educación Técnica Nº286, cuando iba a la casa de unas amigas, con quienes nunca llegó a encontrarse. Terminó en la casa de los abuelos de su novio, Mansilla.

En la investigación posterior se determinó que entre las 2 y las 4, y después de un encuentro íntimo en el galpón donde su abuelo realizaba tareas de herrería, Mansilla tomó del cuello a Chiara y con la otra mano le golpeó la cabeza y la cara contra el suelo y contra una mesa de trabajo hasta que advirtió que la chica ya no movía sus piernas. Luego arrastró el cuerpo exánime de la que fue su novia hasta un sector del patio donde se apilaban trastos del herrero donde había un pozo a medio hacer; allí la enterró y en ese mismo lugar la encontraría la policía gracias al auxilio de canes rastreadores.

Familiares y amigos de la adolescente, junto con la policía y los bomberos, la buscaron por toda la zona ese domingo. Su cuerpo apareció enterrado en el fondo de la casa de los abuelos. Un can entrenado, empleado en la búsqueda, fue el que encontró el pozo donde estaban sus restos.

Minutos antes del hallazgo del cadáver, Mansilla se presentó junto con su padre, Rubén, en una comisaría local. Allí confesó haber cometido el asesinato y quedó detenido. También se investigó a Mansilla padre, porque se creía que él también sabía de la muerte de Chiara y encubrió a su hijo.

El homicidio de Chiara Páez dio origen al movimiento Ni Una Menos Rodrigo Néspolo

El juez de primera instancia entendió que Mansilla “sabía lo que hacía y quiso hacerlo”, que mató a Chiara “despreciando su condición de mujer y conociendo de su embarazo”, en “circunstancias espeluznantes”. Por eso, en el fallo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Menores de Venado Tuerto lo condenaron por el delito de “homicidio agravado por femicidio”.

En marzo de 2018, la Cámara de Apelaciones de Rosario ratificó la condena a 21 años de cárcel que se le había impuesto a Mansilla. Pero en 2023, la Justicia provincial redujo de 21 a 15 años la pena de prisión para Mansilla.

El femicida se vio beneficiado luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe considerara que, al haber cometido el crimen siendo menor de edad, le correspondía una condena más baja que la recibida en 2017, cuando le impusieron 21 años y medio de cárcel.

La nueva condena se encuentra dentro de la escala estipulada para la tentativa de femicidio, figura que le correspondería al haber concretado el hecho en su minoría de edad. El rango era de 10 a 15 años de prisión. Se le aplicó el máximo de esa escala.