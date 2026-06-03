Marcha Ni Una Menos, miércoles 3 junio: los detalles de la movilización y los cortes de calles

A once años de la primera protesta, el colectivo de Ni Una Menos convocó a una nueva marcha federal este miércoles 3 de junio. Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, en la ciudad de Buenos Aires las distintas agrupaciones se movilizarán hacia el Congreso de la Nación, en donde se realizará el acto central, alrededor de las 17. Se esperan marchas a lo largo y ancho de todo el país.

Desde Ni Una Menos, organizadores de la movida, confirmaron a LA NACION que concentrarán únicamente en la zona de alrededores de Congreso, en donde se esperan distintas actividades e intervenciones.

Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmó su asistencia junto al Bloque Sindical Feminista y citó a encontrarse a las 17 en la intersección de las calles Yrigoyen y Solís, frente a la plaza del Congreso. La Confederación General del Trabajo (CGT) también se sumó al llamado.

Desde el gobierno porteño indicaron a LA NACION que también se sumarán de forma conjunta organizaciones de jubilados y estudiantes, del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FiT), Partido Obrero (PO), Partido Justicialista (PJ), Unión Cívica Radical (UCR), entre otros.

Las organizaciones feministas vuelven a convocar este 3 de junio a movilizarse frente al Congreso a las 17 por Ni Una Menos Rodrigo Néspolo

Según pudo saber este medio, Periodistas Argentinas —que reúne a más de un centenar de trabajadoras de prensa— se reunirá a partir de las 16 en Riobamba al 100, sede de la revista Revista MU, una publicación mensual editada por la cooperativa de trabajo lavaca, y de ahí marchará hacia Congreso.

La convocatoria ocurre, además, en medio de la noticia de los femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, la joven de 17 años asesinada en Misiones.

Si bien el horario central de la convocatoria es a las 17 en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, se prevé que a partir de las 14 comiencen a llegar las primeras columnas y organizaciones a los puntos de acceso al centro.

Cortes y desvíos

Se espera que la movilización genere desvíos en el tránsito hasta, por lo menos, este miércoles por la noche en la zona del perímetro del Congreso. Por el momento desde Ciudad no dieron información anticipada sobre los cortes.

Las calles y avenidas que se verán afectadas principalmente serán:

Avenida Callao/avenida Entre Ríos

Avenida Corrientes

Avenida Belgrano

La intersección de avenida de Mayo y avenida Rivadavia

Avenida 9 de Julio y avenida de Mayo

Avenida Belgrano y avenida 9 de Julio

Plaza de Mayo

Zona de Tribunales

La movilización del Día de la Mujer, este 8 de Marzo Nicolás Suárez

Se espera que la protesta tenga, como ocurre habitualmente, una asistencia masiva, para reclamar por políticas contra la violencia de género, denunciar el contexto social y económico actual y apuntar contra la falta de reconocimiento de la figura de femicidio del gobierno de Javier Milei.

La administración mileísta amenazó en varias oportunidades con eliminarla y negó la violencia por razones de género.

Recientemente, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, tampoco utilizó el término al referirse al caso de Agostina. “Creo que lo más importante es tener el conocimiento de la verdad completa. Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante las horas del hecho. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”, afirmó este lunes al ser consultada por el femicidio de la adolescente.

Según estadísticas oficiales, en lo que va del año ya hubo más de 100 femicidios. En la Argentina, muere una mujer cada 31 horas. A 11 años del primer Ni Una Menos, el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” difundió sus cifras: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 registró 3424 víctimas por violencia de género, lo que equivale a una cada 30 horas.