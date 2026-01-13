El final de “El Francés”: el “soplón” que volteó a una cúpula policial fue acribillado y tirado en un baldío del conurbano

El cuerpo, acribillado, fue encontrado en un baldío de Florencio Varela, en el límite con Almirante Brown, en la zona sur del conurbano bonaerense. A simple vista se observaban seis orificios de bala. Un proyectil, según la autopsia, le perforó la arteria aorta y le provocó la muerte. Ni en la camisa de un furioso lila ni en el jean había documentos que pudieran identificar al muerto. Cuestión que fue resuelta a partir del análisis de las huellas. La persona ejecutada a sangre fría en vida había sido Juan Francisco Viarnes, conocido por su apodo de El Francés, un pesado del mundo criminal que fue “soplón” y una de sus delaciones, en su momento, fue clave en el denominado “narcoescándalo” de Córdoba, que terminó con la cúpula policial y un juicio con bajas penas.

“Un crimen difícil de resolver. El Francés tenía varios frentes abiertos. Su pasado criminal y sus antecedentes como informante policial hicieron que se ganara muchos enemigos con intenciones de vengarse”, sostuvo a LA NACION un detective que participa de la investigación del homicidio de Viarnes, de 66 años.

El cuerpo fue hallado el sábado pasado, entre las 16.30 y las 17, en un descampado situado en Holmberg y Paysandú. La versión oficial indica que el personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela de la Policía de la provincia de Buenos Aires que realizaba un patrullaje preventivo le llamó la atención un “bulto lila” y cuando se acercaron se encontraron con el cadáver.

A los pocos minutos llegaba a la escena del hallazgo el fiscal de Florencio Varela, Darío Provisionato, a cargo de la investigación. El Francés tenía un tatuaje de una “flor de los vientos” en la cara interna del antebrazo izquierdo, un piercing en el lóbulo de la oreja izquierda y cabello corto teñido de color claro.

“El lugar donde fue encontrado el cuerpo no sería la escena primaria del crimen. Entendemos que, por las evidencias reunidas hasta el momento, El Francés Viarnes fue ejecutado en otro lugar y después abandonaron el cadáver en el descampado de Florencio Varela donde se concretó el hallazgo”, dijo una fuente del caso.

El Francés estaba calzado con zapatillas marca Reebok blancas. “El día anterior a que fuera encontrado el cuerpo había llovido, si lo hubiesen ejecutado en el terreno donde fue encontrado el cuerpo, las zapatillas debían haber estado manchadas con barro, pero estaban muy limpias”, dijeron los voceros consultados.

La sospecha de los detectives que participan de la investigación es que la persona que decidió tirar el cuerpo en el descampado conocía muy bien el lugar y sabía que en la zona no había cámaras de seguridad.

“Hay un acceso directo desde Guernica, en Presidente Perón, o desde Almirante Brown. Los delincuentes detrás del plan criminal conocían los secretos del terreno”, explicaron fuentes judiciales.

Ante el fiscal Provisionato ya declararon dos testigos. Se trata de una mujer y su hija, quienes viven en Berazategui, en una casa que fue el último domicilio declarado por El Francés.

“La mujer dijo que conocía a Viarnes desde hace más de 25 años, cuando fue compañero de cárcel de su marido ya fallecido. Contó que en noviembre pasado, El Francés le dijo que estaba volviendo de Paraguay y que necesitaba un domicilio para poder tramitar una licencia de conducir y realizar una serie de trámites ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), pero que nunca vivió en su casa”, dijeron fuentes del caso.

Ahora el representante del Ministerio Público intenta ubicar a la exmujer y a un hijo de El Francés para intentar reconstruir sus últimos pasos.

“Hasta hace poco su hijo había estado preso. Su exmujer trabaja en un ministerio del gobierno nacional, pero todavía no se pudo determinar en cuál”, explicó un vocero consultado.

Por información que le aportaron detectives de la policía bonaerense al fiscal Provisionato se sabe que El Francés estuvo en Córdoba antes de ser ejecutado y tirado en el descampado de Florencio Varela,

“Creemos que El Francés, además de ser un pesado del hampa, fue ‘servicio’ de alguna fuerza de seguridad, posiblemente de la Policía de Córdoba”, supuso una fuente de la pesquisa.

"El Francés" tenía 66 años y muchos enemigos La Voz

Según información oficial, Viarnes tenía antecedentes penales por robo, secuestro extorsivo, estafas y falsificación y circulación de moneda falsa.

Tras delatar a la cúpula de la Policía de Córdoba en la denominada causa del “narcoescándalo”, donde denunció a jefes policiales de tener vínculos con los narcos, de hacer negocios con parte de lo que secuestraban y de armar causas, había desaparecido de los radares. Hasta se llegó a especular que había sido asesinado en Rosario, por la temible banda de los Monos.

Pero, en mayo de 2016, fue atrapado en Paraguay, donde se hacía pasar por médico. Sobre sus espaldas pesaba una orden de captura internacional.

“Fue detenido en Paraguay el ciudadano argentino Juan Francisco Viarnes, quien se encontraba prófugo y con pedido de captura internacional ordenado por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba por su vinculación con la causa por delitos cometidos por la Dirección de Lucha contra las Drogas de la Policía de esa provincia, en la que se presentó como supuesto arrepentido. La gestión coordinada del Ministerio Público Fiscal de la Nación permitió dar con el paradero de Viarnes. A raíz de los datos obtenidos por la Fiscalía Federal N°1 de Córdoba que indicaban la presencia del prófugo en el vecino país -donde presuntamente se encontraba cometiendo delitos-, la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (Digcri), a cargo de Diego Solernó, realizó gestiones de carácter urgente con el Ministerio Público de Paraguay. Allí, se le dio intervención al fiscal de la Unidad Penal Ordinaria N°2 de Caaguazú, quien llevó adelante el procedimiento que concluyó con la detención de Viarnes. Al trabajo conjunto entre el fiscal federal de Córdoba Enrique Senestrari, la Digcri y las autoridades paraguayas, se sumó la colaboración de los fiscales coordinadores de distrito Federico Carniel y Luis Benítez", informó en su momento el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

En 2022 fue condenado en Córdoba a la pena de cinco años y medio de prisión por los delitos de falsificación y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público, según información publicada por el diario La Voz.

En el juicio también fueron condenados a la pena de prisión en suspenso dos integrantes de la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, quienes “encubrieron el accionar criminal” porque su relación con El Francés, que era informante de la dependencia.

Ahora el fiscal Provisionato intenta reconstruir los últimos movimientos del “soplón” para dar con sus asesinos y el móvil del crimen.