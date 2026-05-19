Juicio por la muerte de Maradona: tras el escándalo, le piden al tribunal que “ponga freno” al neurocirujano Leopoldo Luque

Tras la última audiencia, que terminó con gritos e insultos, el juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudó con un pedido que llevó a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro a decretar un cuarto intermedio para deliberar y resolver.

El abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Armando Maradona Sinagra, el hijo italiano del astro, pidió a los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani que le llamen la atención al neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los acusados, por sus reiterados pedidos de ampliación indagatoria. Consideran que esa estrategia obstaculiza el avance del proceso.

“Luego de cada declaración testimonial, el señor Luque levanta la mano y pide declarar. Parece distorsionar el orden del proceso. Debemos entender que se ve vulnerado otro principio, el de control de prueba, porque Luque introduce papers y priva a esta parte del principio de control de prueba", explicó Ramírez.

Después tomó la palabra Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro a cargo de la acusación pública. Explicó que no desconocen el derecho a declarar que tienen los imputados, pero solicitó que no se altere el orden procesal y que los acusados intervengan al término de las testimoniales.

“Luque actúa como perito de peritos. Observamos un careo encubierto. Nos está impidiendo seguir una secuencia lógica. Solicitamos que primero declaren los testigos y que las declaraciones de los imputados sean sobre hechos y no argumentaciones jurídicas”, afirmó Ferrari.

Gianinna Maradona llega a los tribunales de San Isidro Nicolás Suárez

Después tomó la palabra Francisco Oneto, uno de los abogados defensores de Luque. “Lo que demora el debate son los planteos improcedentes”, dijo apenas comenzó. Después agregó: “El presidente del tribunal [el juez Gaig] debe impedir cualquier divagación. El debate está controlado y hay un control fuerte a los defensores”. Por eso, pidió que se rechace el pedido de su colega Ramírez.

Las demás defensas también se opusieron al pedido de Ramírez. Por ejemplo, Nicolás D’Albora, que asiste a Nancy Forlini, coordinadora médica de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, dijo: “No queremos que esto siente un precedente. Le están pidiendo al tribunal que prenda fuego la Constitución Nacional”.

Tras un cuarto intermedio, el juez Gaig dio a conocer la decisión del tribunal de rechazar el pedido del abogado Ramírez. “Se mantiene el criterio general de que los imputados pueden declarar libremente. Pero no pueden abrir indirectamente el examen de un testigo o de un perito. No pueden contradecir prueba”.