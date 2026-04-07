El Gobierno de Salta ofrece $10.000.000 por “Camboya”, un peligroso prófugo de la Justicia

El Gobierno de la provincia de Salta ofrece una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información relevante y verificable que permita dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, conocido como “Camboya”, quien se encuentra prófugo de la Justicia desde el sábado 4 de abril, luego de escaparse de la Alcaidía local.

Por el fuga del detenido la ciudadanía salteña se mantiene alerta

Según consignó el diario local El Tribuno, Peloc estaba detenido en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. La millonaria suma para dar su paradero fue establecida mediante el Decreto provincial N° 178.

La normativa establece que no pueden acceder a la recompensa funcionarios públicos ni personas que pertenezcan o hayan pertenecido a fuerzas de seguridad o a organismos de inteligencia del Estado, señaló El Tribuno.

El perfil de “Camboya”

Jonatan Jordan Peloc protagonizó uno de los casos más violentos registrados en los últimos tiempos en territorio salteño. Un joven de 24 años fue asesinado en medio de un tiroteo en plena vía pública, en un contexto que generó fuerte conmoción social. Hasta el momento no se informó oficialmente cómo logró escapar.

Así lucía "Camboya" al momento de su detención

“Camboya”, de 41 años, ya había encendido alarmas antes de su última detención: había estado prófugo durante más de un año con pedido de captura nacional e internacional, señaló el medio local.

El sábado, Peloc se fugó con otro interno, quien fue recapturado horas más tarde, ubicando a “Camboya” como el principal foco de búsqueda por parte de la policía local.

Peloc estaba alojado en el pabellón A1 de la Alcaidía General 1 de la provincia de Salta

El operativo para dar con el paradero del delincuente incluye activos controles en rutas, patrullajes en la ciudad de Salta y análisis de cámaras de seguridad distribuidos en distintos puntos de la provincia.