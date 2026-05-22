Un celular perdido, la clave para identificar a una banda que robó dos veces el mismo supermercado

No fue un golpe al azar. El objetivo elegido por la banda tenía su razón de ser. Los ladrones sabían que podían apoderarse de un importante botín. Tenían información aportada por un “entregador”. Entonces decidieron actuar. El plan se llevó a cabo sin contratiempos y los ladrones se robaron 7.000.000 depesos y un teléfono iPhone.

Eran las 14.20 del 11 de octubre pasado. El robo había ocurrido en el Supermarket Era, un supermercado chino de Las Catonas, en Moreno. Cuando escaparon con el botín, los ladrones cometieron un error involuntario que terminó siendo clave para que detectives policiales y judiciales los pusieran tras las rejas: en la huida, uno de los delincuentes perdió el teléfono celular.

El momento en que irrumpen los ladrones

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. A partir de la información que se pudo recuperar del teléfono celular perdido se pudo identificar a la mayoría de los integrantes de la banda, entre ellos al empleado infiel del supermercado que hizo las veces de “entregador” y, además, se logró determinar que parte de la organización criminal, un mes después, protagonizó otro robo en el mismo comercio.

El teléfono celular que terminó siendo clave para los investigación fue encontrado por un vecino del supermercado cuando salió a hacer las compras. Al declarar como testigo, 48 horas después de uno de los robos, contó que cuando caminaba en cercanías de la escena del asalto comenzó a escuchar el sonido de un móvil.

“El teléfono estaba en el pasto. Decidí agarrarlo y esperar que alguien llamara para devolverlo", dijo el testigo, según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION. Pero finalmente el vecino, al pensar que el móvil podía estar relacionado con el robo, decidió presentarse en la comisaría 8a. de Moreno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y entregarlo.

Como se dijo, el teléfono fue clave para las fiscales Solange Castelli y Erica Chiessi, de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Moreno-General Rodríguez, dependencia que cuenta con una Ayudantía Especializada en Identificación de autores NN e Investigación de robos de la modalidad “entradera” en casas particulares y comercios.

“A partir de la información obtenida en la extracción forense practicada sobre el teléfono celular perdido por uno de los ladrones se recuperaron una serie de mensajes de WhatsApp que permitieron avanzan en la investigación”, dijo a LA NACION una fuente del caso. También los investigadores contaban con las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio asaltado.

Un celular perdido, la clave para identificar a una banda de ladrones

A partir de los chats se determinó que el ladrón que perdió el teléfono era apodado Chironga y que le contó a sus cómplices lo que había pasado con el móvil.

“Como se advierte de la conversación se comprueba que Chironga efectivamente participó del hecho. Digo ello,no solo en referencia a que dejó su celular en inmediaciones del lugar del robo, sino que también de las conversaciones recuperadas se advierte que a las 13 se encontraba en inmediaciones al lugar esperando el momento propicio para su comisión, circunstancias las cuales a la postre observaremos que también se han comprobado mediante el análisis del registro satelital del teléfono celular”, según sostuvo la fiscal Chiessi en el dictamen donde le solicitó al juez de Garantías Gabriel Castro las detenciones de los sospechosos identificados.

Las representantes del Ministerio Público Fiscal tuvieron la colaboración de personal de la Dirección Investigaciones contra el Crimen Organizado de la policía bonaerense y de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los detectives judiciales y policiales determinaron que hubo un segundo robo en el Supermarket Era protagonizado por intgrantes de la misma banda. Fue el 8 de noviembre pasado y los ladrones se hicieron de un botín de 1.500.000 de pesos.

El “entegador” de los dos robos fue un empleado que hacía las veces de personal de seguridad o custodio del supermercado. “El sospechoso, que está preso, aportó los datos del momento preciso en donde realizar el atraco y la cantidad de dinero a obtener”, según se desprende del expediente judicial.

La causa tiene cuatro detenidos, entre los que se encuentra el empleado infiel, y tres prófugos.

La Ayudantía Especializada en Identificación de autores NN e Investigación de robos de la modalidad “entradera” en casas particulares y comercios, a cargo del ayudante fiscal Maximiliano Gómez, fue creada por el fiscal general de Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte,

“Desde la creación de la ayudantía fiscal se logró esclarecer una grancantidad de hechos graves y detener a distintas bandas que se dedicaban a cometer este tipo de delitos en perjuicio de los vecinos”, dijeron fuentes judiciales.