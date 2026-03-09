Alejandra Monteoliva habló sobre la seguridad de la Argentina, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, el Gobierno reforzó las defensas del país y aseguró que los niveles de seguridad permanecen en el rango más alto. Entrevistada por José Del Rio en Comunidad de Negocios (LN+), la funcionaria nacional sostuvo que la medida tiene como meta “resguardar objetivos sensibles e infraestructura crítica”.

“Irán es el financiador internacional del terrorismo desde hace décadas, incluso con atentados en países cercanos y aliados“, señaló Monteoliva el domingo por la noche, e insistió en que las amenazas, globales exceden a los conflictos limitados a un territorio, como el caso Medio Oriente, y que puede sucederse lejos de la zona de disputa.

Por este motivo, la ministra evaluó como crucial el trabajo en los pasos fronterizos de todo el país y explicó las distintos mecanismos que está llevando a cabo su cartera para mitigar eventuales peligros. En ese sentido, destacó la importancia del trabajo articulado con Brasil y Paraguay en la Triple Frontera, y adelantó que se está trabajando en la conformación de un segundo comando tripartito integrado por la Argentina, Bolivia y Chile.

Por otra parte, la funcionaria explicó que se reforzó la seguridad de “todos aquellos objetivos sensibles, que incluyen la comunidad judía y una serie de elementos de infraestructura crítica que está a cargo de Gendarmería”.

Consultada respecto a la posibilidad de que el claro alineamiento geopolítico de la Argentina pueda generar una mayor exposición a riesgos, la ministra dijo: “Hoy nos miran en el mundo y estamos del lado del que nunca nos debimos haber apartado. Dejamos el memorándum -con Irán-, dejamos Irán, dejamos Nicaragua y Cuba. Estamos del lado que debemos estar y el rumbo es claro”.

En ese sentido, señaló también que ese alineamiento permite garantizar más libertad y seguridad para las personas que viven en la Argentina, y que la “alianza con Estados Unidos” habilita al país “herramientas concretas” y “un ida y vuelta permanente de información” que permite, por ejemplo, combatir al narcotráfico.

En otro tramo del diálogo, se le recordó que el Presidente, en diálogo con Luis Majul, comparó el modelo Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires con el de Corea del Norte. Monteoliva señaló que eso, en materia de seguridad, se traduce en que “se ideologiza la seguridad, se romantiza el delito, se confunden las víctimas con los victimarios”.

Noticia en desarrollo.