CÓRDOBA.- La Justicia determinó que era Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, domiciliado en la capital provincial, el hombre que apareció asesinado a cuchilladas en el asiento trasero de su Toyota SW4, que fue abandonado, incendiado, en la Ruta Nacional 38, entre las localidades de La Cumbre y Los Cocos, en el norte del Valle de Punilla.

Se determinó, además, que estaba denunciado e imputado por abuso sexual. Por eso, la principal hipótesis es que el homicidio sería una represalia. En estos momentos se realizan diversos allanamientos, según pudo saber LA NACION.

La autopsia reveló que Garavaglia murió por múltiples heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y el tórax; cuando su Toyota fue incendiada, él ya estaba muerto. El fuego habría sido provocado para borrar huellas del crimen.

La causa quedó en manos de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien corroboró que Garavaglia había sido objeto de tres imputaciones por abuso sexual; en una de ellas arrastraba la agravante de que había sido cuidador de la víctima, que era menor de edad en el momento de los hechos. Esta última causa es investigada por el fiscal Juan Fernando Ávila Echenique desde principios de octubre; la víctima tenía 15 años en el momento de los hechos, se explicó.

Marcela Méndez, la abogada del denunciante, indicó que el joven ahora es mayor de edad y recién se animó a hablar “por el dolor emocional que le significa el hecho”, por la cercanía que tenía con él. “ Consideraba al hombre como su abuelo, aunque no lo era. Tenía un peso emocional enorme para él lo que pasó; no era su abuelo, pero lo trataba como tal ”, precisó la letrada.

A partir de ese dato, los investigadores apuntan las sospechas hacia el entorno de quien hizo esa denuncia. La hipótesis es que lo habrían matado en represalia por el presunto abuso sexual.