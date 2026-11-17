Tras ser sobreseído por la jueza federal María Servini, Tomás Natenzon, el experto en tele y radiocomunicaciones detenido en Palermo pocas horas antes de la llegada del papa León XIV cuando intentaba llegar hasta el escenario donde, finalmente, el Sumo Pontífice celebró una misa ante una multitud, publicó en su perfil de Facebook “su derecho a contar su verdad”.

Natenzon, de 25 años, fue sobreseído la noche del viernes pasado. La jueza tomó esa decisión tras recibir un informe del Cuerpo Médico Forense (CMF) que estableció que “no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal”.

“Soy Tomás Natenzon, tengo 25 años y siento que llegó el momento de contar mi historia con mis propias palabras”, comienza su posteo.

“El domingo pasado [por el 8 de noviembre] mi vida cambió de un momento a otro. Fui detenido en Palermo, cerca del escenario donde se desarrollaría la misa del papa León XIV. En cuestión de horas, mi nombre y mi imagen recorrieron los medios de comunicación de todo el país, presentándome como un supuesto infiltrado y vinculándome con posibles amenazas a la seguridad del Santo Padre. Pero hay una parte de esta historia que merece ser contada. Soy bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha y me dedico profesionalmente al mundo de las telecomunicaciones. De hecho, fui responsable del diseño del sistema de comunicaciones que se utilizó a nivel nacional para las actividades de la visita del papa”, escribió ayer en su perfil de Facebook.

El allanamiento en la casa del sospechoso

Y continuó: “Se trataba de un desarrollo tecnológico de gran complejidad, que incorporaba conectividad satelital Starlink y diferentes soluciones de comunicación para garantizar la coordinación y conectividad necesarias durante un acontecimiento de semejante magnitud. Es decir, mientras públicamente se construía una imagen de mí como un supuesto infiltrado, mi trabajo estaba relacionado precisamente con la infraestructura tecnológica de comunicaciones que hacía posible el funcionamiento del operativo de la visita papal. Nunca fui un terrorista, nunca tuve intención de atentar contra el Papa y nunca fui parte de ningún plan de esa naturaleza. Sin embargo, mi nombre y mi rostro quedaron expuestos ante millones de personas. Se utilizaron palabras como ‘arsenal’, ‘infiltrado’ y ‘amenaza’, generando una condena social anticipada que difícilmente pueda borrarse. Atravesé días muy difíciles, con angustia e incertidumbre, lejos de mi familia, de mis afectos y de mi vida cotidiana. Finalmente, el 14 de noviembre, la Justicia dictó mi sobreseimiento y ordenó mi inmediata libertad. Hoy quiero recuperar algo que considero fundamental: mi identidad, mi dignidad y mi buen nombre. No pretendo victimizarme ni alimentar una polémica. Simplemente creo que tengo derecho a contar quién soy, qué hago y qué fue lo que realmente ocurrió”.

Tomás Natenzon instagram.com/patrullaslapampa3noticias

Natenzon había sido detenido pocas horas antes de la llegada del Papa por personal de la Comisaría Vecinal 14 de la Policía de la Ciudad, durante el operativo de seguridad desplegado por la inminente visita del Sumo Pontífice.

El procedimiento se realizó en las cercanías del Monumento de los Españoles, donde se había instalado el escenario desde donde el papa León XIV, finalmente, celebró misa y encabezó un encuentro con los jóvenes.

“Se determinó la presencia de una persona que, omitiendo los cercos debidamente instalados y cuyo acceso se encontraba restringido, ingresó y permaneció indebidamente en un horario que no ha podido determinarse con precisión pero que, en todo caso, resulta anterior a las 10.15 [domingo 8], oportunidad en la que fue advertido en el interior del perímetro por personal policial y de seguridad afectado al referido operativo”, según se desprende del expediente judicial.

Natenzón circulaba en una moto dentro del perímetro del sector principal. La situación “llamó la atención [de las autoridades] debido a la forma en la que se desenvolvía”, ya que nadie lo reconoció como funcionario.

Finalmente, fue interceptado en la Avenida del Libertador y Kennedy. “Vestía un casco blanco tipo policial, una campera símil a la policía motorizada de color azul con insignias de dicha división y otros atributos insignia como un escudo de bomberos y gafete identificatorio, como así también portaba dos equipos de comunicación sobre su cintura, un manos libres sobre su campera (micrófono), una cámara portátil y portaba sobre su cuello una credencial relativa a ‘enlace Vaticano’”, según se recordó en la resolución firmada en las últimas horas por la jueza Servini.

La moto, marca Kawasaki, era negra y tenía colocada una chapa patente con el dominio LU8 CAT celeste con un escudo de la “Nación Argentina”, símil a las chapas de los vehículos oficiales y con balizas y sirenas de iguales características a las que utiliza la policía.

Según surge de la causa, “tras la imposibilidad de justificar su participación en el evento y el comportamiento de nerviosismo y alteración, fue retirado por personal policial a escasos metros del dispositivo de seguridad principal, donde fue identificado”. Natenzon dijo que estaba autorizado por sus superiores para formar parte del dispositivo de seguridad del evento. Y espetó: “Soy radioaficionado, puedo modular todas las frecuencias de ustedes, quiero denunciar al ministro”.

En ese instante se ordenó su detención. La jueza Servini le dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, y dispuso un allanamiento en el domicilio del sospechoso, situado en Palermo. El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Carlos Rívolo.

En el departamento de Natenzon, la PFA secuestró una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores, municiones y 47 equipos de comunicaciones, entre otros elementos.

También, el personal policial secuestró “una agenda personal con anotaciones relativas a modulaciones y frecuencias, agregando al respecto que en la habitación había una impresión de dos páginas que rezaban “visita papal a la Argentina”, que contenía una descripción de las actividades del papa León XIV y una pizarra blanca en cuyo margen superior decía Operativo Visita papa León XIV 2026” con diversas anotaciones manuscritas relativas a Master Site Palermo, Claypole, Luján y Córdoba y respectivas modulaciones y frecuencias".

Según explicó la jueza, informes de organismos públicos y policiales (la Cancillería, la Conferencia Episcopal Argentina, la División Scopometría de la PFA, el Ente Nacional de Comunicaciones y el Registro Nacional de Armas) dieron cuenta de las falsedades documentales de las credenciales de acceso ‘enlace Vaticano’, de la supresión de la chapa patente original de la moto y la inhabilitación absoluta como legítimo usuario de arma.

Natenzon, defendido por el abogado Juan Manuel Dragani, fue indagado el martes pasado. Declaró durante dos horas, pero no contestó a las preguntas de la jueza Servini y del fiscal Rívolo.

Anteayer, la magistrada había rechazado un pedido de excarcelación presentado por la defensa.

“Se denota un riesgo de entorpecimiento a su respecto que, en este estadio, no puede ser neutralizado a través de otros medios menos lesivos de los derechos individuales que la restricción a la libertad ambulatoria de la persona imputada”, había explicado la jueza Servini,

Pero en las últimas horas, la evaluación del CMF hizo que la magistrada resolviera la situación procesal del imputado.

“En virtud de las conclusiones aportadas por el CMF, debo señalar que se verifica una situación donde se excluye el reproche penal a Natenzon. En este sentido, considero que, sin perjuicio de contarse inicialmente con el grado de sospecha que permitió su detención y posterior convocatoria a prestar declaración indagatoria basado en una numerosa cantidad de elementos probatorios, a lo cual debe, a su vez, añadirse el elemento contextual relativo a donde su conducta fue desarrollada en el marco de la sucesión de eventos de suma relevancia institucional con motivo de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina, Natenzon padece de una afección que lo encuadra en las previsiones del artículo 34, inciso 1º del Código Penal [inimputabilidad]”, explicó la jueza Servini.

Antes de que se haga efectiva la libertad, Natenzon deberá ser trasladado al Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda para que sea evaluado por una “comisión interdisciplinaria”.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que Natenzon se presentaba como bombero, pero en realidad integra la Estación 2 de los Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha como “personal del cuerpo de apoyo operativo”.

“El grupo en el que participa Natenzon se ocupa de asistir a los bomberos; por ejemplo, lleva la comida. Él, por su especialidad, se encarga de las comunicaciones en las intervenciones que llevan adelante los bomberos. Para esa función solo le pidieron su DNI y, como empezó siendo menor de edad, le solicitaron una autorización de sus padres. Es más, no chequearon si tenía antecedentes penales. Él no es bombero”, afirmó un detective judicial que participa en la investigación.