El ingenioso método que usó el exterrorista italiano durante su cinematográfica fuga

Cuando supo que el último pedido de su abogado defensor había sido rechazado por la jueza federal María Romilda Servini y que su extradición a Italia no tenía vuelta atrás, Leonardo Bertulazzi, un exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, decidió fugarse del departamento del barrio porteño de Monserrat donde cumplía arresto domiciliario.

Para concretar el plan debía sortear un obstáculo que no parecía sencillo: sacarse la tobillera electrónica y que el dispositivo continuara funcionando para que los uniformados que lo vigilaban en la puerta del inmueble no advirtieran que se lo había quitado ni su ausencia del lugar donde debía permanecer encerrado.

El método usado por el exterroista italiano para que no se dieran cuenta que se había sacado la tobillera

“El exterrorista se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo metálico con carne de cerdo, con una almohadilla térmica para mantener la temperatura”, había explicado a LA NACION un detective que está tras los pasos de Bertulazzi, de 74 años.

El método utilizado por Bertulazzi, de 74 años, fue filmado por personal de la Policía Federal Argentina (PFA) para incorporarlo como prueba al expediente judicial.

“Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y luego trepó un portón metálico para ganar la calle”, dijo el citado detective.

Leonardo Bertulazzi, prófugo

El momento en que Bertulazzi salió del terreno baldío y se descolgó hacia la vereda fue captado por una cámara de seguridad instalada a pocos metros. En las imágenes se observa cómo salta desde una altura de dos metros, explicó el citado detective. Según la filmación, la fuga fue a las 6.01 de anteayer.

Ahora, detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA intentan reconstruir a partir de filmaciones cómo continuó la fuga del exterrorista.

Por orden del juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la investigación de la fuga, la PFA secuestró el teléfono celular de la esposa de Bertulazzi, Bettina Kopcke, de nacionalidad alemana.

Además, según pudo saber LA NACION, en las últimas horas hubo una serie de allanamientos en domicilios de “contactos del exterrorista”, pero todos con resultados negativos.

Bertulazzi vivía en el 5° H del edificio situado en Defensa 649, en Monserrat. En la puerta de su departamento había vigilancia de personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA), que en los últimos días estuvo abocado, además, al dispositivo especial de seguridad por la visita del papa León XIV.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 20.000.000 de pesos para las personas que aporten información que permita ubicar y detener a Bertulazzi, según se publicó en el Boletín Oficial.

“El Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley N° 26.538, permite ofrecer una compensación dineraria a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para lograr la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en los ilícitos previstos por dicha norma, así como en aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen el ofrecimiento”, se explicó en la citada publicación.

Todavía los detectives policiales que están tras los pasos del exterrorista no tienen pistas de dónde puede estar oculto.

La fuga de película de Leonardo Bertulazzi

“Se siguen buscando rastros de Bertulazzi en distintas filmaciones de cámaras de seguridad que pudieron haber captado los instantes posteriores a su fuga”, dijo una fuente de la PFA.

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA, ambas dependencias de la PFA, en el mismo departamento del que se fugó ayer.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

La vista desde donde se descolgó el exterrorista

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas” , habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, dijo a LA NACION el abogado Roldol Yanzón, defensor del exterrorista.

Y agregó: “En estos dos años, Bertulazzi sufrió tres ACV y estaba siendo examinado por médicos. El último examen fue el viernes pasado en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, que indicó la realización de una serie de análisis. Por mi parte, le pedí a la jueza Servini que autorizara esos análisis y que pidiera un dictamen al Cuerpo Médico Forense (CMF) para que estableciese si Bertulazzi estaba en condiciones de viajar [a Italia]. Ella lo rechazó con el argumento de que el proceso de extradición había concluido, pero todo este tiempo, hasta la fuga, Bertulazzi estuvo detenido a su disposición. Entonces, no se hizo cargo de velar por el derecho a la salud de una persona detenida por su orden. La noche anterior a la fuga se lo comuniqué a Bertulazzi, que fue condenado en ausencia sin poder defenderse y a quien, si lo llevan a Italia, tendrá que cumplir esa pena claramente ilegal”.