Detuvieron a uno de los sospechosos por el ataque a mujeres trans en Palermo

La Policía de la Ciudad detuvo este miércoles a uno de los sospechosos del ataque a mujeres trans en los bosques de Palermo de la semana pasada, a quien se le acusan “lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género”. El episodio se produjo el lunes 2 de noviembre, cuando un grupo de jóvenes realizó el ataque con palos, piedras, conos y otros elementos contundentes.

Según indicaron fuentes policiales a LA NACION, el juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo de María Mercedes Maiorano, ordenó el allanamiento y la detención solicitada por la fiscal Scanga luego de la recopilación de publicaciones periodísticas y de redes sociales sobre el episodio. En el proceso se secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán peritados.

La captura del sospecho se dio después de cinco evaluaciones médicas a las mujeres atacadas -en las que se constataron lesiones leves-, relevamientos de perfiles de redes sociales que compartieron videos de la agresión, e inspecciones de cámaras de seguridad y el análisis de sus imágenes.

El ataque fue producido durante la madrugada del lunes pasado captura de video

En ese sentido, la Policía informó que, además, se individualizaron siete perfiles que podrían ser de interés para la investigación, dos de ellos de personas menores de edad.

Mientras tanto, la investigación continúa para dar con el resto de los responsables por el ataque a las mujeres trans en Palermo y, en ese marco, hay otras órdenes de detención vigentes.

El episodio

Tal como informó LA NACION, en la madrugada del lunes pasado, un grupo de jóvenes ciclistas atacó a varias mujeres trans que se encontraban en los Bosques de Palermo y filmaron la agresión. Si bien el episodio se conoció horas más tarde debido a que los involucrados publicaron las grabaciones para “presumir” lo que hicieron, la planificación llevaba semanas.

Jóvenes ciclistas coordinaron un ataque contra mujeres trans en los Bosques de Palermo: las agredieron y lo filmaron

Los videos que mostraban las agresiones a las mujeres trans se situaron en el medio de la avenida los Ombúes y Andrés Bello. En las imágenes, se ve cómo utilizan los conos de tránsito a modo de arma, mientras insultaban: “Dale, pu.., dale, travesti pu...”. Incluso, es posible distinguir a las víctimas mientras son golpeadas y su intento por irse del lugar.

Las mujeres trans agredidas denunciaron a la Defensoría LGBT porteña que el ataque empezó cuando los involucrados pasaban con sus bicicletas. Mientras circulaban, comenzaron a golpearlas con palos y luego tomaron otros elementos.

Uno de los atacantes subió una publicación a la plataforma Instagram burlándose del repudio generalizado que hubo respecto del ataque y escribió, con emojis de una cara riéndose: “Me dicen ahora el matatrans”. Los agresores, a su vez, incluyeron descripciones provocadoras a los videos subidos. “A correr los trabas (sic)”, escribió uno de ellos.

Artistas y demás referentes se manifestaron en contra de la agresión por medio de las redes sociales. Uno de ellos fue la cantante Lali, que se pronunció luego de recibir críticas sobre la torta de su casamiento junto a Pedro Rosemblat. “Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a cazar travestis, personas trans, que están trabajando en la calle... total normalidad”, indicó.

También se expresó María Becerra, además de otras figuras: “Lo que pasó hoy con las mujeres trans agredidas en nuestro país duele e indigna mucho. Nadie debería vivir con miedo por ser quien es, ni acostumbrarse a la violencia o a la indiferencia. Esto no puede seguir pasando!! Necesitamos seguir visibilizando, acompañando y exigiendo que la vida y la dignidad de toda la comunidad trans y de quienes formamos parte de la comunidad LGBTQ+ sean respetadas todos los días”.