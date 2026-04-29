El jefe de Gabinete anunció que 2025 fue el año récord de secuestro de cocaína desde que existe registro

El informe del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en el Congreso desgranó todo tipo de datos; en cuanto a los de narcotráfico, el dato que resaltó Manuel Adorni indica que en 2025 se alcanzó el registro más alto de secuestro de cocaína del que se tenga noticia. Fueron 13.476 kilos de esa droga, un 14% más que el año anterior.

“Gracias a este trabajo, el año pasado fue récord histórico en incautaciones de cocaína, al superar en un 11% el máximo registrado en el año 2017″, reza el informe de gestión presentado por Adorni este miércoles.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, en 2025 se incautaron, además de esas casi 13,5 toneladas de cocaína, 114.367 kilos de marihuana −un 4% más que el año anterior− y 495.091 unidades de drogas sintéticas.

El total de cocaína secuestrada en los últimos dos años supera los 25.000 kilos, más que el total incautado entre 2020 y 2023. En la provincia de Buenos Aires, las incautaciones de cocaína superaron las 2 toneladas durante 2025, lo que representa un incremento del 257% respecto del año anterior.

En tanto, se informó que el aumento en la incautación de drogas sintéticas fue del 58% en comparación con ese mismo periodo.

En tanto, se informó que la operatividad de las fuerzas federales de Seguridad en cuanto a estupefacientes se intensificó: en 2025 se realizaron 28.004 procedimientos antidroga (9% más que en 2024) y fueron detenidas 28.676 personas por infracción a la Ley de Drogas 23.737, un 18% más que el año anterior.

Adorni, Monteoliva y otros funcionarios fiscalizan el proceso de incineración de droga incautada Ministerio de Seguridad Nacional

Adorni y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron el martes un operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos en la planta de Grupo Pelco S.A., ubicada en El Talar, provincia de Buenos Aires.

Del procedimiento participaron funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, como el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales y el director de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Dirección General de Aduanas - Agencia de Recaudación y Control Aduanero (DGA-ARCA), el contador público nacional Diego Pérez Escobar.

Durante la jornada se destruyeron más de 800 kilos de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, y más de 1800 kilos de precursores químicos utilizados en la producción de estupefacientes, entre los que se contaron soda cáustica, acetona, éter y ácidos.

“El material incinerado tiene un valor estimado superior a los 4000 millones de pesos en el mercado ilegal. Su destrucción implica la eliminación directa de recursos económicos, logísticos y operativos de las organizaciones criminales”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado.

Se agregó: “Estos procedimientos constituyen la etapa final de un proceso que incluye investigaciones judiciales, operativos de incautación y desarticulación de redes delictivas, garantizando que la droga secuestrada no regrese al circuito ilegal”.

A lo largo de la gestión del presidente Javier Milei se realizaron 281 procedimientos de destrucción de drogas en todo el país que comprendieron la eliminación de unas 290 toneladas de sustancias ilegales.