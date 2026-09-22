El juez acusado de robar 144 monedas de oro podría recibir una pena de tres años de prisión en suspenso

Si el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 3 de San Martín homologa el acuerdo de juicio abreviado que alcanzaron el Ministerio Público Fiscal y la defensa, el destituido juez federal Martín Poderti podría recibir una pena de tres años de prisión en suspenso en la causa judicial donde fue procesado por la desaparición de 144 monedas de oro, valuadas en 200.000 dólares, que estaban en una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación y que habían sido secuestradas en el marco de una causa donde se investigaba a una banda narco cuando él se desempeñaba como secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

El acuerdo de juicio abreviado entre la defensa de Poderti, a cargo del abogado Gastón Marano, y el fiscal federal Eduardo Codesido fue firmado hoy en una audiencia donde estuvo presente el propietario de las monedas sustraídas, Rodolfo Tamborini, que prestó conformidad a la resolución del proceso.

En el juicio abreviado, el imputado acepta su responsabilidad, lo que implica que hay un reconocimiento de los hechos y de la culpabilidad. La ventaja para el acusado es que la pena alcanzada entre la fiscalía y los abogados de la defensa es el tope que el tribunal puede imponer si considera que con la evidencia reunida está en condiciones de atribuir culpa.

Poderti, que había llegado a juez del Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata, fue destituido como magistrado el 18 de diciembre pasado cuando un jurado de enjuiciamiento determinó, por mayoría, que ya no era acreedor de la confianza necesaria para continuar ejerciendo el cargo.

“Este jurado considera que el doctor Poderti ha perdido la capacidad de ser depositario de la credibilidad social”, se sostuvo en la sentencia, según informó oportunamente LA NACION.

Un año antes de su destitución, Poderti había sido procesado por el delito de malversación de caudales públicos por el juez federal de San Martín Emiliano Canicoba.

Para el magistrado, existía “un cuadro de cargo suficiente para tener por acreditada, con el grado provisorio de esta etapa, la autoría y responsabilidad que en el suceso le cabe a Poderti”.

Parte de las monedas que estaba depositadas en la caja de seguridad y que no fueron sustraídas

Dos meses antes, en octubre de 2024, el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, a cargo del expediente, había solicitado que se dictara el procesamiento de Poderti.

“Teniendo en cuenta el cuadro probatorio reunido en la causa, estima esta parte acreditado, más allá de toda duda razonable, que Poderti sustrajo las monedas de oro conforme se le imputa y que corresponde, por tanto, que el juzgado interviniente decrete su procesamiento” , había afirmado en su dictamen el representante del Ministerio Público.

Tras aquel procesamiento, ante una consulta de LA NACION, Poderti había dicho: “Voy a dar la batalla que tenga que dar. Es una decisión prematura [la resolución del procesamiento]. No hicieron ninguna medida probatoria de las que solicité”.

El faltante de las monedas fue detectado el 9 de abril de 2024, cuando Poderti ya cumplía funciones en el TOF de Mar del Plata. Como secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, tenía las llaves de la caja de seguridad y la autorización para ingresar.

Durante la investigación, a partir de los registros de la entidad bancaria y filmaciones, se determinó que Poderti había ingresado 19 veces en el sector de cajas de seguridad. Durante el tiempo en que se desempeñó como secretario, fue la única persona que tuvo acceso a la caja de seguridad.

Al ser indagado, el 22 de agosto de 2024, Poderti sostuvo: “No tengo nada que ver con el faltante de las monedas y desconozco quién pudo haberlas tomado”.

Según el expediente judicial, las monedas de oro, que corresponden a cinco denominaciones distintas y con procedencia de distintos países, desaparecieron en una fecha incierta entre el 26 de diciembre de 2019 y el 9 de febrero de 2023. Eran propiedad de Tamborini, que terminó absuelto por la Justicia en la causa por la cual se las habían incautado.

En su indagatoria, Poderti enumeró “las razones o motivos” por los que, afirmaba, no había cometido el robo por el que se lo acusaba. “En primer lugar, soy un funcionario honesto; lo he sido durante los 31 años de carrera judicial que tengo en mi haber. Me preparé durante todo ese tiempo para alcanzar y honrar el cargo que hoy ostento. Desde esa mirada sería absolutamente absurdo y casi burdo haber dejado evidencia que me conectaba directamente con ese robo. En segundo lugar, no hay ninguna explicación razonable por la cual alguien que tiene acceso a todas las monedas, si el objeto era robar, dejara algunas. No se explica robar una parte y dejar otra, entre las que se hallaban elementos de mayor valor como, por ejemplo, lingotes de oro, un reloj marca Rolex y algunos anillos”, dijo.

El fiscal federal Paul Starc DyN

Tras la audiencia, y ante una consulta de LA NACION, el abogado Marcelo Rocchetti, que representa a Tamborini, prefirió reservarse la opinión sobre el acuerdo de juicio abreviado.