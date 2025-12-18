Destituyeron al juez acusado de robarse 144 monedas de oro

Martín Poderti, el juez federal acusado de haberse robado 144 monedas de oro, fue destituido hoy de su cargo por un jurado de enjuiciamiento que determinó, por mayoría, que el magistrado no cuenta ya con la confianza para continuar ejerciendo la magistratura.

“Este jurado considera que el doctor Poderti ha perdido la capacidad de ser depositario de la credibilidad social”, sostiene la sentencia leída hoy en el Consejo de la Magistratura.

El suspendido juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata Martín Luciano Poderti declara y responder preguntas en la primera audiencia del jury en su contra Consejo de la Magistratura

“Incumplió con normas esenciales, inherentes a su función, actuando de manera inconsulta, defraudando la confianza de su superior y la de sus pares”, dice el fallo de mayoría.

El tribunal desestimó correrlo del cargo por la acusación de la sustracción de las monedas, que se encontraban en una caja de seguridad judicializada, pero sí lo responsabilizó por el incumplimiento en el deber de custodiarlas.

Hasta hoy, Poderti era juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata. Se lo acusa de haberse robado las monedas de oro mientras fue secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.

Por ese hecho, ocurrido en 2023, el Consejo de la Magistratura lo suspendió en agosto de este año y abrió el proceso que culminó hoy con su destitución.

La mayoría fue conformada por los camaristas José María Escobar Cello y Víctor Arturo Pesino, el senador Rodolfo Suarez (UCR), el diputado Manuel Quintar (LLA) y el abogado Antonio Manuel Estévez.

“Quien fue secretario infiel no puede ejercer la judicatura porque demuestra falta de actitudes imprescindibles que hacen perder la confianza pública”, dijeron.

Martín Luciano Poderti Consejo de la Magistratura

“Esta mácula indeleble lo precedía al momento de la aprobación de su pliego, lo cual constituye un óbice oculto que quebrantó la imprescindible integridad con la que debe contar los aspirantes al ejercicio de la magistratura. Y por eso ello, Martín Luciano Poderti ya no es digno de continuar representando tan alta investidura”, dice la sentencia.

El senador del PJ, Fernando Rejal, y la diputada Agustina Propato, también del PJ, votaron en disidencia. Propusieron estar a la espera de lo que suceda en la causa penal, en la que Poderti cuenta con procesamiento confirmado.

“La acusación por mal desempeño se halla inexorablemente supeditada y comprometida al proceso penal en trámite. La gravedad institucional de la remoción aconseja postergar la resolución del proceso hasta que la culpabilidad del magistrado en sede penal sea definida con sentencia firme”, dijo Rejal.

“La remoción del juez exige como requisito inexcusable la existencia de una sentencia condenatoria, no existiendo la misma hay una suerte de apresuramiento en el intento de remoción”, completó Propato.

La causa se inició luego de que se descubriera el faltante de 144 monedas de oro que habían sido secuestradas en una causa penal. Dentro de una caja de seguridad de una sucursal del Banco Nación en San Isidro había 285 monedas, lingotes de oro, un reloj, joyas y otros bienes.

El dueño de todo era Rodolfo Tamborini, que había ido a juicio en una causa narco y resultó absuelto. Cuando fue al Juzgado a que le devolvieran sus pertenencias le avisaron del faltante.

De acuerdo a la investigación penal, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti ingresó 19 veces a esa caja de seguridad. Los registros automáticos del banco documentaron la fecha, hora e identificación del autorizado en cada acceso.

Poderti negó la acusación de haberse quedado con las monedas, que nunca fueron halladas.

El juez no solo tiene este expediente en el Consejo de la Magistratura, sino que también está procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos y con un embargo de 190 millones de pesos. El caso ya fue elevado a juicio oral.