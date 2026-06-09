El mapa del delito en la Argentina: los robos y hurtos bajaron en todo el país, pero hay preocupación por los asaltos violentos

El balance estadístico vinculado a los robos y hurtos de 2025 arrojó números alentadores para los responsables de las áreas de Seguridad, pero a la vez expuso realidades diferentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina.

Según el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), los delitos contra la propiedad —específicamente los robos (que implican el uso de fuerza o violencia) y los hurtos (apropiación de bienes sin violencia física)— registraron un retroceso marcado y generalizado en todo el territorio nacional.

Este diagnóstico, que surge del procesamiento de datos de las 24 jurisdicciones y de las cinco fuerzas federales, revela una Argentina en la que los delitos contra la propiedad parecen estar cediendo ante nuevas dinámicas criminales.

Los robos bajaron un 21,2% y los hurtos yb 17,2% en la Argentina en 2025 Prensa Ministerio de Seguridad

A nivel nacional, la tasa de robos totales (que incluye robos simples, agravados y sus tentativas) se ubicó en 861,6 hechos por cada 100.000 habitantes, lo que representa una reducción del 21,2% respecto a 2024. En términos absolutos, el país pasó de registrar más de medio millón de robos a un total de 399.676 hechos en 2025.

En el desglose por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista en volumen total con 118.868 hechos, concentrando casi el 30% de los robos del país. No obstante, el mayor distrito del país experimentó una baja interanual de 14,9%.

En segundo lugar, en cuanto a cifras netas, se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 57.824 hechos, seguida por Córdoba con 52.014 reportes.

Sin embargo, el volumen absoluto puede ser engañoso si los números no se ajustan por población. Al observar la tasa de incidencia, la situación cambia.

Los robos bajaron un 21,2% y los hurtos yb 17,2% en la Argentina en 2025 Prensa Ministerio de Seguridad

La ciudad de Buenos Aires encabeza ampliamente el listado por tasa de robos, con 1877,6 cada 100.000 habitantes; no obstante, tuvo uno de los retrocesos más pronunciados en cuanto a delitos: 25,5%. Le siguen Mendoza (1318,3), Córdoba (1314,3) y San Juan (1239,1).

En la otra punta del ránking, La Pampa registró la tasa más baja del país: 266,7 casos cada 100.000 habitantes. Le siguieron Chaco (330,8) y Tierra del Fuego (344,5).

En términos de cantidad mínima de hechos, Tierra del Fuego registró apenas 627 robos en el año.

Hurtos: menos arrebatos y más prevención

El hurto, el delito contra la propiedad sin violencia sobre las personas, también mostró una mejoría estadística notable.

La tasa nacional bajó un 17%, situándose en 703,4 hechos cada 100.000 habitantes, con un total de 326.285 casos denunciados.

Los robos bajaron un 21,2% y los hurtos yb 17,2% en la Argentina en 2025 Prensa Ministerio de Seguridad

Nuevamente, por una cuestión lógica de peso demográfico, la provincia de Buenos Aires (79.510 hechos), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (53.664) y Córdoba (36.950) aparecen como los distritos con mayor cantidad de denuncias en términos absolutos.

En términos relativos, la Capital Federal también está en el tope de la lista, con una tasa de 1742,5. Provincias del norte del país como Salta (1275,1) y Santiago del Estero (1064,5) muestran niveles de hurto proporcionalmente muy elevados, superando incluso a los grandes centros urbanos del interior.

La menor incidencia se registró en Corrientes, que tuvo la tasa de hurtos más baja del país: 302,7 cada 100.000 habitantes. Le siguieron la provincia de Buenos Aires (455,8) y San Luis (500,4).

En términos de volumen mínimo, Tierra del Fuego repite su posición como la provincia con menos hechos absolutos: 1163 hurtos en 2025.

Los robos bajaron un 21,2% y los hurtos yb 17,2% en la Argentina en 2025 Prensa Ministerio de Seguridad

Aunque la caída de los robos y hurtos es generalizada en las 24 jurisdicciones, el informe del SNIC introduce una advertencia importante: mientras el volumen total de delitos contra la propiedad baja, la intensidad de la violencia en los hechos que sí ocurren mostró una luz de alerta.

Los robos agravados por lesiones o muerte sufrieron un salto del 45,3% a nivel nacional, concentrándose principalmente en la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

A esto se suma el fenómeno de las estafas virtuales, que, como publicó LA NACION recientemente, son el único delito contra la propiedad que mantiene una curva ascendente..