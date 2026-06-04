El mapa de los homicidios en Argentina: Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires, en el oscuro podio de la estadística criminal

Más allá del dato de que la Argentina registró en 2025 la menor tasa de homicidios de la historia del país, con 3,6 casos cada 100.000 habitantes y un total de 1676 víctimas, el promedio nacional oculta realidades territoriales muy diferentes.

De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), mientras que algunas provincias lograron reducir la violencia letal a niveles mínimos, otras exhiben incluso incrementos abruptos.

Para entender dónde se concentra la mayor violencia, es necesario distinguir entre la cantidad absoluta de hechos y la tasa de incidencia, que ajusta los datos de acuerdo a la población de cada región.

Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires encabeza la lista con 775 víctimas de homicidios en 2025. A pesar de ser la cifra neta más alta del país, el distrito registró una baja interanual del 5,6% respecto de las 820 víctimas contabilizadas en 2024. No obstante, su tasa de asesinatos se sitúa en 4,4 cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional.

Neuquén, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires tuvieron en 2025 las tasa de homicidios dolosos más altas de la Argentina Prnesa Ministerio de Seguridad

La provincia de Santa Fe ocupa el segundo lugar en volumen total, con 208 víctimas. Pero a diferencia de Buenos Aires, experimentó un incremento del 16% respecto del año anterior. Su tasa de homicidios de 5,6 es la segunda entre las más altas del país, reflejando una persistencia de la violencia en sus principales centros urbanos, con especial foco en Rosario, centro de narcocriminalidad del país, donde en 2024 se produjo una dramática baja de la cifra de crímenes violentos, del orden del 64%.

La mayor tasa de homicidios de la Argentina en 2025 se registró en Neuquén, con 5,7 víctimas cada 100.000 habitantes. Esta provincia reportó 40 víctimas fatales, lo que implicó un crecimiento del 32,5% en su índice de criminalidad letal en relación con el periodo previo.

Otra provincia que encendió alarmas por su alta tasa criminal fue Santa Cruz, que con 15 víctimas alcanzó una tasa de 4,5, producto de un incremento interanual del 149,8%.

En el extremo opuesto, en el informe del SNIC se destaca la provincia de Corrientes, que se consolidó en 2025 como el territorio menos violento en términos relativos, alcanzando una tasa mínima de 0,9 homicidios cada 100.000 habitantes. Esto fue posible gracias a una caída drástica del 66,8% en la cantidad de víctimas de asesinato, pasando de 33 en 2024 a solo 11 en 2025.

En términos absolutos, Tierra del Fuego registró la cifra más baja con solo 5 víctimas en todo el año (tasa de 2,7), seguida por Catamarca con 6 víctimas (tasa de 1,4) y La Pampa, también con igual cantidad y una tasa de 1,6.

Neuquén, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires tuvieron en 2025 las tasa de homicidios dolosos más altas de la Argentina Prnesa Ministerio de Seguridad

Asimismo, San Luis mostró una mejora notable al registrar solo 7 víctimas, logrando una tasa de 1,3 tras una reducción del 56,5% respecto al año anterior.

El informe de 2025 está marcado por cambios bruscos en algunas localidades que alteraron el mapa histórico. La Rioja, por ejemplo, registró el aumento porcentual más alto del país: un 173,8%, aunque esto se traduce en pasar de 4 a 11 víctimas. Jujuy también mostró una tendencia preocupante, con una suba del 87%, alcanzando las 30 víctimas fatales.

Además de la caída en Corrientes, otras provincias registraron descensos significativos que explican el mínimo histórico nacional. Santiago del Estero vio caer sus homicidios un 40,2% (21 víctimas), mientras que Salta y Tucumán lograron reducciones del 31,2% (47 víctimas) y 30,1% (47 víctimas), respectivamente. Entre Ríos también reportó una baja sustancial del 30,8%, cerrando el año con 34 asesinatos.

El análisis demográfico del informe revela que el homicidio doloso en Argentina sigue teniendo un rostro predominantemente masculino: el 83,3% de las víctimas fueron hombres, mientras que las mujeres representaron el 16,6% de los casos. Este patrón se mantuvo estable en los últimos años, con una ligera suba en la participación masculina respecto de 2024.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al director nacional de Estadística Criminal, Marco González Prensa Ministerio de Seguridad

Tal como destacó la ministra Alejandra Monteoliva, este análisis está enfocado en la información oficial suministrada por el Ministerio de Seguridad sobre la base de todos los crímenes ocurridos en la Argentina durante 2025, en el cual no hay distinción sobre los femicidios, cuyo informe específico fue aportado por la Corte Suprema de Justicia, y arrojó un total de 200 víctimas directas y 19 femicidios vinculados a lo largo del año pasado.

Un factor clave para entender estos números, según fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional, es que solo el 19% de los homicidios en la Argentina están vinculados al crimen organizado, una cifra significativamente menor al 50% de promedio en América Latina.

Además, la violencia letal está altamente focalizada: el 90% de los homicidios dolosos del país se concentran en apenas el 7% del territorio nacional, lo que permite una estrategia de intervención más específica en los departamentos y barrios más críticos.