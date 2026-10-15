El momento exacto en el que una mujer le tira gas pimienta a otra por un asiento de cine en Entre Ríos

Una pelea se desató entre un grupo de mujeres en un cine de Entre Ríos y terminó en la detención de dos involucradas. La discusión por el lugar en las butacas escaló rápidamente a la violencia física y el uso de gas pimienta, que afectó a varios espectadores, por lo que la sala debió ser evacuada.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, cerca de las 23, en la función de la película Mamá Siniestra en la sala 4 del cine Las Tipas del Shopping Paso, ubicado en las calles Corrientes y San Lorenzo, en Paraná. Las mujeres se enfrascaron en una discusión por el lugar que debían ocupar en la sala. Las grabaciones de las cámaras de los celulares registraron el momento en el que ambas se levantaron de sus asientos y una de ellas le pegó una piña a la otra en la cara.

La persona agredida cayó sobre la butaca mientras la agresora continuaba dándole varios golpes en su cuerpo. En el medio, una tercera mujer tomaba de los pelos a la víctima. Luego, una cuarta mujer se metió en la discusión para intentar separar a las involucradas, pero solo recibió golpes y patadas.

La agresora, claramente descontrolada, se subió a las butacas y continuó con los golpes, lo que desató el descontrol total en la sala.

Pelea en un cine de Entre Ríos

El forcejeo continuó y mujeres de otra fila intervinieron para golpear a la agresora, que no paraba de propinar piñas, por lo que la administración del cine prendió las luces de la sala.

Fue entonces que una de las involucradas agitó un spray de gas pimienta y se lo tiró a otra mujer en la cara. El compuesto químico rápidamente inundó al recinto cerrado: espectadores que no participaban de la pelea se vieron afectados y la sala tuvo que ser evacuada.

El relato de una de las involucradas

Sofía Alberto, una de las afectadas, relató cómo fue el origen de la discusión al medio local El Once. “Nosotros les pedimos si se podían correr un poquito. Ahí ya hubo un disturbio porque no se querían correr. Pero logramos sentarnos”, expresó.

Luego, aseguró que una de las mujeres empezó a insultar a su amiga. “Le empezó a decir cosas insultantes, ‘A vos nadie te va a querer, que mirá lo fea que sos’”, relató. Una empleada del cine habría ingresado para frenar la situación pero, 20 minutos después, volvió a escalar.

El cine donde ocurrió el incidente Google Maps

“Mi amiga agarra, se para y dice: ‘Basta, es la última vez’”, contó. Sin embargo, no fue suficiente y tuvo que llamar a la empleada del cine. “Ni siquiera se alcanza a ir la empleada que la agarra de los pelos y le empieza a pegar de la nada”, afirmó.

Alberto señaló que tras ello una mujer sacó el gas pimienta “y empezó a rociar a todos”. “Empezamos todos con irritación en los ojos y tos, salimos del cine y cortaron la película”, relató.

El comisario principal y segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia, Guillermo González, confirmó que al menos cinco personas recibieron asistencia médica en el lugar. “El aerosol fue usado de una manera indebida y desproporcionada”, explicó al medio local.

Tras lo ocurrido, una mujer de 51 años y su hija de 27 fueron detenidas cuando se retiraban del estacionamiento en un Honda Civic y trasladadas a la Alcaidía de Tribunales por disposición del fiscal Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación. Una de ellas tenías un aerosol de gas pimienta de 60 centímetros cúbicos.

Insólito episodio en un cine de Entre Ríos: pelea, gas pimienta y detenciones

Alberto contó que se trasladó con su amiga a la comisaría octava para formalizar la denuncia y dijo que, después del incidente, varias personas le comentaron que ya habían tenido inconvenientes con las mismas mujeres antes de que empezara la pelea.

Después del episodio, el establecimiento ofreció nuevas entradas a quienes no pudieron terminar de ver la función.

El gerente del cine, Paulo Brunone, confirmó a El Once que debieron evacuar todas las salas del complejo y adelantó que la empresa iniciará acciones contra las involucradas.

“Tuvimos que desalojar todas las salas por la salida de emergencia así no entraban en contacto con el gas pimienta. Es inédito lo que acaba de pasar en Paraná. Nosotros tenemos 40 salas y nunca hemos tenido un evento de esta magnitud”, reclamó.

Y añadió: “Vamos a tomar, por supuesto, las acciones pertinentes contra estas personas porque atentaron contra el público presente, contra el cine y contra las buenas costumbres que debemos tener todos en espacios públicos”.