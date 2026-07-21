Loma Hermosa: motochorros asesinaron a un policía para robarle la moto

Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado a balazos por motochorros que le robaron la moto anoche en Lomas Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Motochorros mataron a un policía para robarle la moto

La víctima fue identificada por fuentes oficiales como Cristian Alberto Gerez y cumplía funciones en la División Redes Exteriores de la PFA.

El ataque de los motochorros, que quedó registrado por una cámara de seguridad, ocurrió anoche a las 20.20 en Mariquita Sánchez de Thompson, entre Ezeiza y Río Bermejo, en Loma Hermosa.

En las imágenes se puede observar que la moto en la que circulaban los delincuentes se puso a la par del vehículo de Gerez. En ese momento, uno de los motochorros amenazó con un arma de fuego al cabo de la PFA.

El ladrón obligó a Gerez a bajarse de la moto y le arrebató la mochila. Mientras caminaba para atrás, el policía hizo un movimimiento con una de sus manos. Entonces, el motochorro comenzó a disparar. Efectuó al menos dos disparos contra el cuerpo del cabo de la PFA, que cayó gravemente herido y, poco después, falleció.

Tras disparar, el delincuente dejó abandonada la mochila de la víctima y escapó a toda velocidad en la moto del cabo de la PFA.

La investigación del homicidio de Gerez quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del Departamento Judicial de San Martín.

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