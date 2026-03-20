El “papá” de la temible banda del Millón ya está en la cárcel con sus hijos y sin poder usar teléfono celular

Tras su detención, a fines del mes pasado, detectives que estaban tras sus pasos lo definieron como el “creador” de la temible banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro. Desde las últimas horas, Hugo David Castillo comparte pabellón con sus dos hijos y otros integrantes de la gavilla en la Unidad 61 de Melchor Romero, en La Plata, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). No puede usar teléfono celular.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Castillo, de 47 años, fue trasladado ayer a la Unidad 61 del SPB después de que el juez de Garantías de San Isidro Ricardo Costa dictara la prisión preventiva.

El trasladado desde la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro

En la resolución, el magistrado hizo lugar al pedido de Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, de que el imputado tuvieron “prohibición absoluta” para acceder a teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos con “capacidad de comunicación electrónico y/o acceso a Internet”.

Castillo es el padre de Hugo Castillo San Martín, conocido como Huguito, y Elián Castillo San Martín, de 21 y 22 años, respectivamente, dos de los sindicados líderes de la banda.

Fue detenido por su presunta participación en un robo en una casa de Martínez, San Isidro, ocurrido en noviembre pasado.

El golpe descubierto cuando la víctima, María, llegó a su casa. Ladrones habían logrado abrir una caja fuerte que había en el vestidor de su habitación y se apoderaron de los dólares y pesos que tenía guardados. Habían ingresado después de forzar la puerta de entrada y cuando la casa estaba vacía.

A partir del análisis de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas se determinó que los delincuentes se movilizaban en un automóvil Ford Focus gris claro que circulaba sin las chapas patentes.

El fiscal le encargó tareas investigativas a detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes ubicaron el automóvil sospechoso estacionado en un pasillo de la villa La Cava.

“Los detectives hicieron una vigilancia encubierta en las proximidades donde estaba estacionado el vehículo sospechoso, en la zona de departamentos de La Cava. En las últimas horas, cuando un hombre abrió una de las puertas, fue interceptado y detenido. Se trataba de Hugo David Castillo, padre de dos de los sindicados líderes de la banda del Millón”, habían dicho LA NACION fuentes del caso después de atrapar al sospechoso.

Una fuente que participa de la investigación sostuvo: “El padre de los sindicados líderes de la banda cumplía un rol fundamental en la estructura criminal”.

Huguito está acusado de haber participado en el homicidio de Jorge De Marco, vecino de Las Lomas de San Isidro, asesinado en marzo de 2024 por la organización criminal. Se trató del caso con el que se dio a conocer la banda del Millón.

Como otros de los sindicados líderes de la banda, Huguito Castillo San Martín continuó con la planificación de los robos desde su detención.

En noviembre pasado, LA NACION reveló que Huguito había marcado como objetivos de sus futuros robos a 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando.

La información surgió al peritar el teléfono celular que le había secuestrado a Huguito durante un allanamiento en su celda.

Trasladaron al "papá" de la banda de Millón a la cárcel

Desde principios de mes, diez integrantes de la banda del Millón están alojados en la misma cárcel y sin poder usar teléfonos celulares para evitar que continúen planificando y ordenando robos desde sus celdas. Ahora se sumó el “papá” de la organización criminal.

“Desde que se dispuso que los sospechosos estén en el mismo pabellón y sin el uso de teléfonos celulares paso un mes y no ocurrieron nuevos robos de la banda del Millón”, dijo a LA NACION una fuente judicial.

En su momento se había que “la decisión adoptada tiene por finalidad garantizar las medidas oportunamente solicitadas por el Ministerio Público Fiscal, así como asegurar su adecuado cumplimiento y control. En virtud de ello, los internos se encuentran actualmente alojados en un único pabellón, sin acceso a telefonía celular ni a dispositivos tecnológicos que pudieran facilitar la continuidad o articulación de maniobras delictivas”.

Hugo David Castillo, el padre de dos de los lideres de la banda del Millón

Tras conocer la decisión respecto del padre de los sindicado jefes de la banda, desde la Municipalidad de San Isidro afirmaron: “Las detenciones y resoluciones judiciales [respecto de la organización criminal] son el resultado de un modelo integral de seguridad implementado por la Secretaría de Seguridad del municipio, que articula tecnología de última generación —2256 cámaras de videovigilancia y 170 lectoras automáticas de patentes (LPR)— con una fuerte presencia operativa en la vía pública, a través de 331 oficiales de la Patrulla Municipal. El sistema de monitoreo en tiempo real, con cobertura total del partido, fue determinante para la identificación de los sospechosos, el seguimiento de sus desplazamientos y la reconstrucción precisa de los hechos delictivos"

En particular, sobre la banda del Millón, los voceros dijeron: “En particular, las cámaras LPR permitieron trazar recorridos vehiculares y detectar patrones de circulación vinculados a la organización. Esta capacidad tecnológica se complementa con el despliegue permanente de la Patrulla Municipal que, en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, interviene de manera inmediata ante cada alerta. En este esquema, los oficiales municipales tuvieron un rol central, participando en la mayoría de las aprehensiones y logrando, mediante patrullaje preventivo y tareas de seguimiento sostenido, la recaptura de varios integrantes que inicialmente habían logrado darse a la fuga”.