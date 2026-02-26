Quién es Hugo David Castillo, el “creador” de la banda del Millón

Hugo David Castillo tiene 47 años y antecedentes por delitos como robo, lesiones, encubrimiento, daño y resistencia a la autoridad. Sus hijos están sindicados como los líderes de la banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaban salvajemente y hasta torturaban a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro. Además, detectives que participan de la investigación lo señalan como el “creador” de la gavilla.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. Castillo será indagado hoy al mediodía por Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación que llevó tras las rejas a la mayoría de los integrantes de la organización criminal.

Cayó el padre de dos de los líderes de la Banda del Millón

Castillo padre fue detenido ayer por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la policía bonaerense, conducida por el comisario mayor Diego Godoy, en la villa La Cava, en Beccar.

Castillo es el padre de Hugo Castillo San Martín, conocido como Huguito, y Elián Castillo San Martín, de 21 y 22 años, respectivamente, dos de los sindicados líderes de la banda.

Fue detenido por su presunta participación en un robo en una casa de Martínez, San Isidro, hecho ocurrido en noviembre pasado.

fue descubierto cuando la víctima, María, llegó a su casa. Ladrones habían logrado abrir una caja fuerte que había en el vestidor de su habitación y se apoderaron de los dólares y pesos que tenía guardados. Habían ingresado después de forzar la puerta de entrada y cuando la casa estaba vacía.

A partir del análisis de las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas se determinó que los delincuentes se movilizaban en un automóvil Ford Focus gris claro que circulaba sin las chapas patentes.

El fiscal le encargó tareas investigativas a detectives de la DDI de San Isidro, quienes ubicaron el automóvil sospechoso estacionado en un pasillo de la villa La Cava.

“Los detectives hicieron una vigilancia encubierta en las proximidades donde estaba estacionado el vehículo sospechoso, en la zona de departamentos de La Cava. En las últimas horas, cuando un hombre abrió una de las puertas, fue interceptado y detenido. Se trataba de Hugo David Castillo, padre de dos de los sindicados líderes de la banda del Millón”, dijeron a LA NACION fuentes del caso.

La carta hallada en la casa de la familia Castillo San Martín

Un detective que participa de la investigación sostuvo: “El padre de los sindicados líderes de la banda cumplía un rol fundamental en la estructura criminal”.

Huguito está acusado de haber participado en el homicidio de Jorge De Marco, vecino de Las Lomas de San Isidro, asesinado en marzo de 2024 por la organización criminal. Se trató del caso con el que se dio a conocer la banda del Millón.

Según calificadas fuentes de la investigación, Hugo David Castillo y su pareja, Alejandra San Martín, de nacionalidad chilena, “articularon las maniobras de ocultamiento de Huguito mientras estuvo prófugo por el homicidio de De Marco”.

Tras el homicidio de De Marco, el fiscal Ferrari y detectives de la policía bonaerense hicieron un allanamiento en la casa de la familia Castillo San Martín en la villa La Cava donde secuestraron una máquina de contar billetes y una carta a mano que se supone fue escrita por Huguito.

“Anoche me acosté medio perseguido, pero no pasó nada. Pero tranki, que recién empiezan”, habría escrito Huguito en la citada carta escrita a mano que detectives policiales secuestraron en marzo de 2024 la casa de sus padres, en La Cava, en Beccar. El manuscrito finalizaba con la firma “la Banda de los millones” y tenía anotados los números 32 y 79, el dinero y el ladrón en la quiniela, respectivamente.

La máquina de contar billetes hallada en la casa del supuesto creador de la banda del Millón Captura web

Ahora los investigadores esperan descubrir “más secretos” de la banda del Millón a partir del peritaje que se hará sobre el teléfono secuestrado en poder del padre de los sindicados líderes de la organización criminal.