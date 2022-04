El portero que salvó al niño del balcón contó detalles del rescate y de cómo los padres vivieron el momento

Las imágenes de un niño de entre dos y tres años jugando en un balcón de un quinto piso, solo, con las persianas casi en su totalidad cerradas, y que minutos después fue rescatado por el encargado del edificio donde vive, recorrieron ayer los medios de comunicación y las redes sociales. Alejandro, el héroe de la escena, tuvo que saltar del balcón de un departamento lindero para lograr que el niño pudiera ponerse a resguardo en su hogar y expresó que los padres al verlo se sorprendieron porque estaban durmiendo.

El hecho ocurrió el sábado a las 10 de la mañana en un edificio de Acoyte al 100, en Caballito. Fueron unos vecinos los que en un principio vieron al niño solo en el balcón y, por su perspectiva, notaron que estaba prácticamente encerrado afuera, ya que las personas se veían bajas.

Así alertaron a Alejandro, el encargado del edificio, quien luego del rescate contó detalles de lo sucedido.

El momento en que el encargado cruza a rescatar al niño

“Me avisaron unos vecinos, y me crucé en frente y vi que el nene estaba en el quinto piso. Entonces subí al departamento y golpeé la puerta, toqué timbre, pero no me contestaba nadie. Así que atiné a golpear la puerta del departamento vecino y por suerte estaban los dueños”, dijo Alejandro hoy a Radio La Red.

Cuál fue la reacción de los padres

Los vecinos del pequeño permitieron que Alejandro ingresara a su balcón para ver cómo podía auxiliar al niño. Según se puede ver en las imágenes, mientras analiza qué hacer y habla con el menor, un hombre a su lado se agarra la cabeza, signo de que no puede creer lo que ve. Otros testigos de esa situación ya habían llamado al 911 para que la Policía interviniera.

“No lo dudé ni un segundo y me crucé de un balcón a otro. Es muy chiquito. Se ve que pasó por debajo de la persiana que estaba subida unos pocos centímetros del piso. El nene tiene entre tres o cuatro años y podía pasar entre los barrotes del balcón”, explicó Alejandro, quien comentó que hace solo dos semanas la familia del pequeño se mudó al edificio, por lo que en el balcón aún no está colocada la red de protección.

Ya del otro lado, Alejandro pudo ver que en realidad la persiana no estaba totalmente cerrada, así que la forzó, la subió y entró al departamento con el niño en andas. Luego, comenzó a hace ruido y a preguntar si había alguien y en ese momento el padre del niño salió de la habitación.

“Lo primero que hice fue aplaudir y preguntar si había alguien en el lugar. Entonces salió el papá de la habitación y agarró a la criatura. Le expliqué lo que había pasado, le dije: ´Tu hijo estaba en el balcón con la persiana muy baja´ y que había gente afuera que estaba filmando todo. Me dijo que fue un descuido, que no se dieron cuenta”, había relatado ayer a TN.

Sobre cuál fue la reacción de los adultos, hoy explicó: “Los padres estaban asustados, shockeados, no podían caer, no entendían nada y me agradecieron. Por suerte no pasó a mayores”.