Quiénes eran las cuatro víctimas de la tragedia en la ruta de Santa Fe

SANTA FE.- Mientras continúan las investigaciones tratando de determinar las causas que provocaron el impactante choque frontal entre una camioneta y un automóvil en la Ruta Provincial 94, a la altura de la localidad de Teodelina, en el sur de esta provincia, con el saldo de cuatro muertos, se conocieron este domingo las identidades de las víctimas.

Una fue Hugo Sangiácomo, bombero retirado y exmiembro del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, localidad próxima al lugar del accidente.

Sangiácomo conducía el Chevrolet Prisma, que chocó de frente contra una camioneta Toyota Hilux, cuyos tres ocupantes fallecieron. En la 4x4 viajaban tres hombres, identificados como Patricio Galván, un piloto de turismo promocional de la zona, de 34 años; su padre, Gerardo Galván, y un empleado de la familia, Jonathan Kuzic.

Horas después del trágico siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Villa Cañás, al que perteneció Sangiácomo, le dedicó un mensaje de despedida en las redes sociales: “Su compromiso, vocación y calidad humana dejaron una huella imborrable en todos quienes compartimos su camino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración en su memoria”.

Por su parte, otros cuerpos de bomberos de la zona expresaron su pesar por el fallecimiento del colega.

Además, la cena para celebrar el Día del Bombero Voluntario, que se conmemora cada 2 de junio y se iba a realizar el sábado último, fue suspendida.

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Otra de las víctimas fatales, el piloto de automovilismo Patricio Galván, fue recordado por el equipo de Turismo Promocional, en cuya categoría competía. Tras expresar sus condolencias a la familia, la entidad agregó: “Patricio fue parte de nuestra categoría, dejando una huella imborrable por su pasión, compromiso y calidad humana. Su partida, junto a la de Gerardo y su acompañante, genera una enorme tristeza en toda la familia del automovilismo”.

Agregaron: “Patricio y Gerardo [Guzmán] permanecerán para siempre en nuestros recuerdos, formando parte de la historia de nuestra categoría y de cada uno de quienes compartieron momentos junto a ellos”.

Tres de las víctimas viajaban en una camioneta

Según los investigadores, el letal incidente vial se produjo el pasado viernes, en horas de la mañana, cuando en la zona se registraban lloviznas de variada intensidad que complicaban la visibilidad y el estado de la calzada en ese sector del corredor vial santafesino.

No obstante, este domingo las causas exactas del choque todavía son materia de investigación. Los peritos trabajan para reconstruir la mecánica del impacto, motivo por el cual personal de emergencias y efectivos policiales de distintas áreas acudieron al lugar para asistir en la situación.

Como informó LA NACION, la fatal colisión se registró en la “Curva de García Varela”, sobre la Ruta Provincial 94, en jurisdicción de Teodelina, departamento General López, a unos 346 kilómetros al sur de la capital santafesina.

Personal de la comisaría N°7 de Teodelina elevó a la Justicia los informes referidos a la investigación sobre el lugar de los hechos.