Lo detuvieron por circular con un auto robado y descubrieron que era buscado en Chile por un homicidio

Durante semanas estuvo detenido en una alcaidía porteña bajo una identidad falsa. Para la Justicia argentina era un joven trasandino llamado Lisandro Keneth Sagredo Tauler. Pero detrás de ese nombre se escondía uno de los prófugos más buscados por la Policía de Investigaciones de Chile.

Se trata de Demis Isac Martínez Palma, alias “Nemo”, de 19 años, acusado de haber asesinado a balazos a un adolescente de 17 años tras un robo ocurrido en diciembre pasado en la comuna de Cerro Navia, en Santiago de Chile.

Su verdadera identidad fue descubierta en las últimas horas gracias a un trabajo conjunto entre las autoridades chilenas y distintas áreas de la Policía de la Ciudad.

La esquina de Río Zambezzi y Petauke, el lugar donde fue asesinado Javier Olivares Simao, en Cerro Navia

Ahora, mientras permanece detenido en la Argentina, se espera que las autoridades diplomáticas chilenas impulsen formalmente el pedido de extradición para que sea trasladado a su país y enfrente allí el proceso judicial por homicidio.

Todo comenzó cuando la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) solicitó colaboración internacional para determinar si entre las personas detenidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podía encontrarse Martínez Palma.

Los investigadores trasandinos sospechaban que el joven había escapado de Chile tras quedar involucrado en el asesinato de Javier Olivares Simao, un chico de 17 años acribillado el 22 de diciembre de 2025.

La consulta inicial no arrojó resultados: ningún detenido figuraba registrado con el nombre de Demis Isac Martínez Palma.

Demis Isac Martínez Palma, de 19 años, imputado por el asesinato de Javier Olivares Simao, de 17 años, Policía de la Ciudad y Ministerio de Seguridad

Sin embargo, la PDI aportó fotografías, datos biométricos e información complementaria que permitieron profundizar la búsqueda.

Fue entonces cuando personal de la Dirección Autónoma de Alcaidías, la División Actuaciones Judiciales y especialistas en identificación criminal comenzaron a revisar los registros de detenidos extranjeros.

El trabajo terminó revelando una maniobra de ocultamiento que había pasado inadvertida hasta ese momento.

Los investigadores descubrieron que el sospechoso se encontraba detenido desde el 21 de mayo pasado bajo la identidad de Lisandro Keneth Sagredo Tauler.

Además de utilizar ese nombre, portaba una cédula chilena aparentemente legítima y una licencia de conducir adulterada.

Para despejar cualquier duda, la Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual realizó un cotejo dactiloscópico entre las huellas del detenido y las fichas enviadas desde Chile y el resultado no dejó dudas: las huellas coincidían plenamente con las de Demis Isac Martínez Palma.

Demis Isac Martínez Palma, de 19 años, imputado por el asesinato de Javier Olivares Simao, de 17 años, Policía de la Ciudad y Ministerio de Seguridad

De esa manera se confirmó que el joven que permanecía detenido en la capital argentina era el mismo sospechoso buscado por homicidio al otro lado de la Cordillera de los Andes.

Detenido por manejar un auto robado

Según el expediente al que tuvo acceso LA NACION, el 21 de mayo pasado, poco después de las 22:15 horas, en la intersección de la avenida Coronel Roca y la avenida General Paz, el personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad observó un Peugeot 208 blanco que realizaba maniobras imprudentes.

Los agentes detuvieron el auto y pidieron la documentación correspondiente. Al volante se encontraba un joven que se identificó como Lisandro Keneth Sagredo Tauler, de nacionalidad chilena.

La licencia de conductor con datos falsos que mostró Demis en Buenos Aires y que derivó en la sospecha de la Policía de la Ciudad Policía de la Ciudad y Ministerio de Seguridad

En ese primer contacto nada parecía indicar que las autoridades tuvieran delante suyo a un sospechoso con pedido de captura internacional. Sin embargo, la perspicacia de los efectivos comenzó a notar fisuras en el relato del conductor y en la legalidad del vehículo.

Aunque el dominio colocado (AF206GJ) no arrojaba impedimentos iniciales, una inspección minuciosa reveló que en el parante de la puerta del acompañante había una etiqueta de numeración de chasis que no coincidía con la cédula de identificación del auto.

El uso de un elemento lumínico sobre el grabado de los cristales expuso la verdad técnica: el dominio real era AF128DB, correspondiente a un coche con pedido de secuestro activo por robo agravado, denunciado apenas unos días antes, el 9 de mayo, en la localidad de Wilde, Avellaneda.

En ese instante, el sospechoso fue detenido por el delito de encubrimiento y falsificación de documento, ya que entre sus pertenencias se halló una licencia de conducir chilena que resultó ser apócrifa: los datos correspondían a otro ciudadano, pero la fotografía era la suya. Hasta ese momento, para la Justicia argentina, el detenido era simplemente un eslabón más en la cadena del robo automotor.

Los tres ocupantes fueron detenidos. Pero en ese momento nadie sospechó que uno de ellos estaba siendo buscado internacionalmente por un crimen ocurrido en Chile.

El crimen que conmocionó a Cerro Navia

La investigación chilena determinó que Martínez Palma es el autor del homicidio de Javier Olivares Simao, un adolescente de 17 años asesinado en las vísperas de Navidad.

Según reconstruyeron los investigadores trasandinos, el joven había ido junto a familiares a una feria navideña instalada en Cerro Navia para comprar regalos.

En medio de la recorrida, un delincuente le arrebató una cadena que llevaba colgada en el cuello y escapó corriendo.

Olivares decidió perseguir al ladrón por varias cuadras, pero la secuencia terminó de la peor manera. De acuerdo con la acusación, durante la persecución apareció Martínez Palma, quien efectuó un disparo que impactó en la víctima y le provocó la muerte.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron parte de la secuencia. Las imágenes permitieron reconstruir la huida de los involucrados y fueron difundidas posteriormente por distintos medios de comunicación chilenos.

Según explicó Cristian Olivares, tío de la víctima, en un informe para el canal Teletrece, el asesino le dijo a su sobrino (creyendo que era su hijo): “¿Querés que te dispare a vos o a tu papá?”, antes de apretar el gatillo.

Una vez confirmada su identidad, las autoridades argentinas notificaron formalmente a la Justicia chilena.

Ahora se espera que la Embajada de Chile presente el correspondiente pedido de extradición para que el acusado sea trasladado a Santiago y sometido al proceso penal por el homicidio.

Mientras tanto, Martínez Palma continuará detenido en territorio argentino.