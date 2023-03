“El que avisa no traiciona”. A través de pasacalles, en un barrio de Santa Fe advierten a los delincuentes: “¡Peligro, vecinos armados!”

escuchar

SANTA FE. Los vecinos de esta capital, como los de tantas ciudades del país, se cansaron de la inseguridad y de la falta de respuestas oficiales a sus reclamos. En un barrio del norte del macrocentro, un grupo de vecinos decidió comunicar las medidas extremas que resolvieron. Muchos de ellos compraron armas de fuego y otros decidieron electrificar alambrados y tapiales.

Una prueba de esta situación quedó reflejada en dos pasacalles colocados en la vía pública. Uno de ellos, puesto en Regis Martínez 2900, en el límite entre los barrios Escalante y Los Hornos, se lee: “Sin respuestas oficiales, la seguridad la ponemos nosotros. Atención chorros: tapiales y alambrados electrificados. El que avisa no traiciona”.

Santa Fe: vecinos hartos de la inseguridad colgaron pasacalles para advertir a los ladrones Twitter @fmvintage1019

El otro cartel, colgado en la intersección de las calles Pasaje Ingenieros y Regis Martinez, dice: “¡Peligro, vecinos armados!. Atención: vecinos cansados, unidos y en alerta contra la delincuencia. Estamos atentos, señor delincuente. Nosotros nos cuidamos entre vecinos”, se advierte en forma clara y contundente.

“ Es que estamos cansados de que nos roben a cada rato. Hace 15 días se me metieron en mi casa con toda mi familia adentro. Por suerte no escuchamos nada, pero pudo ser un desastre. Yo tengo chicos. Se llevaron lo que encontraron en una pieza ”, relató Emiliano, uno de los vecinos del barrio que también fue víctima de la inseguridad.

Y prosiguió: “A otro vecino, que tiene una casa en construcción, día por medio le están entrando. Le llevan herramientas, materiales, un poco de todo. Está a punto de suspender el trabajo porque no puede seguir. Y a unas chicas que viven en la misma cuadra de Regis Martinez al 2900 le entraron 4 veces en 15 días. Les llevaron celulares, parlantes, teléfonos, zapatillas, elementos personales, etc.”, aportó.

Con pasacalles, vecinos de Santa Fe advierten a "chorros" que están armados Luis Cetraro

Según denunciaron los vecinos ante la prensa, el último de los hechos ocurrió el sábado pasado en una vivienda de calle Quintana al 2700, donde un matrimonio fue sorprendido por ladrones que ingresaron a la casa mientras ellos dormían. Aparentemente, lo hicieron trepando por un balón ubicado en el frente de la vivienda.

En este caso los ladrones se llevaron una moto Zanella 150cc., además una bicicleta rodado 29. La denuncia quedó radicada en la seccional 11va.

A su vez, también se supo que los ladrones dieron otro golpe en una vivienda donde reside una mujer de 92 años, a la que le sustrajeron gran cantidad de sus pertenencias.

“No tenemos dudas que esto es una zona liberada. Hubo casos donde han entrado dos veces el mismo día a una vivienda. Eso ocurre, el descontrol es total. En lo que va de este mes ya hemos sufrido 8 robos en el barrio. Los patrulleros no pasan por acá ni por casualidad. Pagamos nuestros impuestos; sin embargo, tenemos mala iluminación. Hay sectores con muy oscuros y eso favorece el accionar de los delincuentes”, cerró su relato Emiliano.

Con pasacalles, vecinos de Santa Fe advierten a "chorros" que están armados Luis Cetraro

A su lado, un vecino que pidió el anonimato, añadió: “La inseguridad que estamos teniendo en todos los barrios está haciendo unir a los vecinos para ver qué podemos hacer para obtener respuestas. No podemos estar así, cuidándonos entre nosotros. Estamos como en zonas liberadas. No se puede ni salir a la calle. Acá, la inseguridad no es una sensación”, indicó irónicamente.

En tanto, estadísticas privadas indican que en la capital provincial, de cada 10 robos que ocurren, solo se denuncian 4. En la mayoría de los casos es porque los ciudadanos no confían que su caso pueda tener una resolución favorable y en los restantes porque el sistema está saturado por causas que finalmente terminan archivadas.

Temas Santa Fe