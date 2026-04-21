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Asesinaron a un policía en un asalto a una pollería de San Justo: lo balearon cuando estaba en el piso

El episodio ocurrió en Ruta 3 y Marconi, de esa localidad de La Matanza; las fuerzas de seguridad aún persiguen a los delincuentes

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LA NACIONGustavo Carabajal
El mortal asalto a un policía que trabajaba como custodio de una pollería en San Justo
El mortal asalto a un policía que trabajaba como custodio de una pollería en San JustoCaptura de video

Un policía que trabajaba como custodio de un distribuidor de pollos fue asesinado a balazos por un grupo de asaltantes que intentó robarle la recaudación en un local de venta de pollos de San Justo, partido de La Matanza.

La víctima mortal fue identificada como Mauro Fabián Molina, de 42 años. Después de disparar contra el custodio, que se identificó como integrante de una fuerza de seguridad, los delincuentes se apoderaron de una mochila y huyeron en la camioneta Volkswagen Amarok en la que habían llegado al lugar.

Mortal asalto en San Justo
Mortal asalto en San Justo

Según fuentes policiales, el violento episodio ocurrió a las 11.40 en la esquina de Marconi y Ruta 3, en San Justo, partido de La Matanza. La camioneta con los delincuentes fue vista por una patrulla en la avenida Cristianía y comenzó una persecución y tiroteo que continúa en estos momentos.

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Por Gustavo Carabajal
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