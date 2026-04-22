Buscan a una mujer que desapareció en Santa Fe tras salir de un kiosco

Las autoridades de la provincia de Santa Fe buscan contrarreloj a María Laura Lafuente, una mujer de 33 años, que desapareció en Coronda tras salir de un kiosco en la madrugada del lunes 20 de abril.

La denuncia se realizó horas más tarde en la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI luego de que su madre fuera hasta su casa porque la mujer no respondía los mensajes. En ese marco, se inició una investigación para conocer su paradero.

De acuerdo con lo que publicó el medio santafesino La Capital, los familiares pudieron ver en las cámaras de seguridad del local a la mujer comprando cigarrillos. Luego se registró su salida en dirección hacia su casa. El kiosco donde Lafuente compró está ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y 1,56an Martín, en la zona céntrica de la localidad.

Otra cámara de la zona la captó caminando, pero un árbol tapa su figura y se pierde su rastro. Ninguna otra imagen la ubicó.

María Laura Lafuente tiene 33 años, desapareció el 20/4 en #Coronda, provincia de Santa Fe. Es delgada, altura 1,56. Vestía musculosa negra, calza negra y zapatillas negras con suela blanca. Se hizo la denuncia, Comisaría 1°. Avisar #Urgente a la policía local, o☎️911#SantaFe pic.twitter.com/eHbbFBrTsb — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) April 21, 2026

La mujer buscada es de tez blanca, contextura delgada, mide 1,56 metros, tiene cabello castaño ondulado y ojos celestes. Además, tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Aladizein”.

En tanto, allegados de Lafuente pidieron que se busque en el río Coronda.

Tras la alerta, las autoridades iniciaron la búsqueda a la mañana del martes con un despliegue de policías, bomberos, buzos, perros y drones. Por el momento no hay pistas firmes.

Al momento de su desaparición, la mujer vestía unas calzas de color negro, una musculosa básica con puntilla de color negro y zapatillas negras con suelas de color blanco.

En la búsqueda interviene la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XI de la Policía de Santa Fe y la Fiscalía Regional I (departamento San Jerónimo).

Las autoridades indicaron que ante cualquier dato contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego), en Rosario; al correo electrónico secretariaddhh@santafe.gov.ar y/o registronstafe@santafe.gov.ar; o a los teléfonos 3425357756 y 3425060007; o llamar al 911.