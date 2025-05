El temor de los vecinos y el pedido del director del hospital baleado para que se refuerce la seguridad

En la madrugada del domingo, el barrio Vucetich, ubicado en la localidad de José C. Paz, se vio sacudido por un violento tiroteo frente al hospital Rubén “Cacho” Caporaletti, un centro de salud que cambió hace casi una década la fisonomía de este barrio, caracterizado por sus casas bajas construidas mayoritariamente con ladrillos huecos.

En una farmacia, una casa de artículos de limpieza, una carnicería, un kiosco y una verdulería, son los locales comerciales que circundan al hospital situado en la avenida Croacia 2312.

El trabajo en el hall del Hospital Municipal "Cacho" Rubén Caporaletti de José C. Paz que el Domingo a la madrugada fue baleado Fabián Marelli

Sebastián Motrel, director del hospital, recibió a LA NACION en su despacho y comentó: “Como habrán escuchado, hubo un hecho de violencia muy importante. En la madrugada del domingo, entre las 2 y 3 de la madrugada, pasó un móvil, no se sabe aún si era una moto o un automóvil, que efectuó disparos de arma de fuego hacia todo el frente del hospital”.

El médico, agregó: “La verdad es que este hecho de violencia nunca había pasado en nuestro hospital. Había gente en ese momento en el hall de entrada de la guardia, así como familiares de los pacientes, personal de limpieza y administrativos. Por suerte no ocurrió una desgracia, pudo haber pasado cualquier cosa”.

Hospital Municipal "Cacho" Rubén Caporaletti de José C. Paz que el Domingo a la madrugada fue baleado destrozando los vidrios de la entrada principal Fabián Marelli

Motrel explicó que el hospital cuenta con seguridad permanente: “Teníamos seguridad, un policía que está presente todos los días de la semana. Este hecho nos obliga a hacer un refuerzo hasta tener en claro qué fue lo que pasó. Cámaras de seguridad hay en varios sectores del hospital. Hay un sector de monitoreo, con lo cual hay gente de vigilancia además del policía que está apostado permanentemente. El hospital en sí es seguro, pero este hecho superó todas las expectativas. Nadie espera que alguien venga a disparar al hospital y, sobre todo, cuando desconocemos el móvil, porque nunca había ocurrido nada demasiado importante, no habíamos tenido ninguna amenaza ni nada que se le parezca”.

El director, aclaró: “En el momento en que se efectuaron los disparos, la gente se puso a resguardo, lo mismo que los empleados del hospital que estaban en ese sector. Se tiraron al piso y automáticamente salió del interior de la guardia el policía que estaba de consigna a repeler la agresión. Salió con el arma en la mano, no efectuó ningún disparo porque vio que el agresor ya se había dado a la fuga. No sabemos qué es lo que pasó. Pacientes por accidentes de moto no tuvimos al menos en ese momento. Sé que se están investigando varias hipótesis, no está en mí hablar de ellas, porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó. Estamos esperando que actúe la justicia y la policía”.

Sebastián Motrel, director del Hospital Caporaletti Fabián Marelli

“Estuve presente en el hospital, esperé que llegara la policía científica. Tomaron las menciones del caso, levantaron casquillos de los proyectiles que había en el suelo, eso está en investigación. También sabemos que pasó un auto y una moto muy seguidos y se están tomando las pericias para saber de dónde provinieron los balazos. Hasta este momento no sabemos si fue de la moto o del automóvil, si provino de una o varias personas. Sí sabemos que fueron varios disparos”, cerró el médico.

Balearon el frente de un hospital en José C. Paz

El temor de los vecinos

En una recorrida por el lugar, algunos vecinos dialogaron con LA NACION. Yamila comentó: “No vi el tiroteo, vi en los videos lo que pasó y no me sorprendió, porque es algo que pasa seguido. De este lado roban mucho, la calle Croacia es un lugar que a la noche no es muy seguro y no me sorprende que hayan disparado para este lado”.

En la guardia del hospital, Rosa contó: “En el hospital te atienden muy bien, hay que tener paciencia. En cuanto a la inseguridad, los otros días me salvó un muchacho porque venían dos ladrones a robarme la garrafa. Apenas tengo para cargarla, no sé qué hubiese hecho sin ese joven”.

Testimonio de Alejandra de la Farmacia frente del Hospital Fabián Marelli

En la parada del colectivo, Jonatan sumó: “Acá es como todo barrio, gente trabajadora y gente que quiere vivir de lo ajeno. No hay mucha policía, y los pocos que hay muchas veces están todos juntos mirando los celulares”.

Omar, empleado de la carpintería en frente del hospital, dijo: “Por acá es seguro, el problema son los del fondo, los del barrio Favaloro. Allá está lleno de narcos, se escuchan los tiros todo el tiempo, anda bastante el patrullero por ahí. Nosotros trabajamos todo el día con la persiana baja. Por acá no hay muchos robos, lo que vimos ayer en el hospital, nunca lo vimos. Todos dicen que son del otro barrio”.

El lunes el temor por lo ocurrido en la madrugada del domingo se sentía en el aire Fabián Marelli

En el kiosco frente al hospital, Priscila cuenta: “Una sola vez le quisieron robar el teléfono a mi madre. La policía no anda mucho, pasa cuando ocurre algo como lo del hospital. Igual mucho no se meten. Si los chicos que vienen del boliche arman lío, se pelean o cosas así, ellos nunca intervienen”.

Alejandra, que trabaja en la farmacia que está cruzando la avenida, comentó: “No es tan seguro acá, como verás. Además del tema del hospital, la policía anda, no cada diez minutos, pero anda. Gracias a Dios, aún no nos tocó a nosotros”.

Este barrio, caracterizado por sus casas bajas construidas mayoritariamente con ladrillos huecos Fabián Marelli

Este lunes, en los alrededores del hospital, varios policías de civil recorrían las calles en busca de restos de vainas servidas o algún otro elemento que ayude a la investigación de la causa. La comunidad espera respuestas y mayor seguridad tras este violento episodio que ha dejado a todos en alerta.