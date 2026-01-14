Tiene 13 años y junto a otro joven de 18 mató a un hombre para robarle la moto en José C. Paz.

Un robo seguido de homicidio cometido por dos adolescentes, uno de 13 años y otro de 18, generó conmoción este martes en el municipio bonaerense de José C. Paz. Los jóvenes fueron detenidos tras una breve persecución policial luego de dispararle a un hombre de 53 años para robarle la motocicleta. La víctima murió a causa de las heridas.

El hecho ocurrió minutos antes de las 9.30, en las inmediaciones del cruce de la ruta 197 y la calle Quirós, a metros de la avenida Gaspar Campos, según informó el medio local Diario Efecto. La víctima fue identificada como Gustavo, que tenía siete hijos, era viudo y trabajaba como jardinero. Había detenido su motocicleta Corven 110 para realizar una compra para una nieta que este martes cumplía dos años cuando fue abordado por los atacantes, que se desplazaban a pie y le dispararon mientras estacionaba el rodado.

Tras dejar malherido al hombre, los jóvenes ladrones huyeron del lugar con el vehículo. Una cámara de seguridad callejera los detectó cuando tomaron una calle aledaña y, como podían, intentaban maniobrar la moto roja sustraída ante la presencia de vecinas que no entendían qué ocurría.

El momento en que dos adolescentes, uno de 13 y otro de 18 años, huían con la moto que acababan de robar

Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a Pairó con al menos un disparo en el tórax. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero murió poco después, según confirmaron fuentes consultadas por LA NACION.

Ante el relato de los testigos que detallaron qué había ocurrido con la víctima, la fuerza policial coordinó un operativo cerrojo con móviles en servicios preventivos dispuestos y uniformados.

El procedimiento permitió avistar a los sospechosos y, tras una persecución que culminó en el cruce de las calles Atahualpa y Piñeiro, los jóvenes ladrones perdieron el control de la motocicleta y cayeron al suelo. Se procedió a la detención de los delincuentes, que quedaron a disposición de la UFI juvenil N.º 18, así como el secuestro del rodado sustraído y el arma utilizada en el hecho, una pistola Bersa calibre.22, agregaron las fuentes.

“Queremos Justicia. Que no salga el de 13″, dijo en la mañana de este miércoles Marisa, una sobrina de la víctima, en diálogo con TN. “Los delincuentes se cruzaron desde enfrente y sin mediar palabra le dispararon. No hubo nada de forcejeo”, prosiguió la mujer, que agregó que le tiraron cuando estaba en el piso y mientras le pedía “ayuda” a un comerciante de la zona.