“Voy a comprar un champagne para festejar la muerte de un policía”, dijo después de asesinar a un agente penitenciario

Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por el homicidio del suboficial del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Alberto Javier Ávalos durante un robo ocurrido el 14 de este mes en José C. Paz.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°23 de Malvinas Argentinas, a cargo del fiscal Daniel Moccia, llevó adelante la investigación y recogió el testimonio de civiles que vieron a uno de los asaltantes ingresar en un comercio horas después del asalto y decir: “Voy a comprar un champagne para festejar la muerte de un policía”.

Video del asalto al suboficial Ávalos que permitió identificar a los agresores

A partir de la intervención de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado se pudo reconstruir la sucesión de eventos que llevaron a la muerte del auxiliar primero Alberto Javier Ávalos.

Cuatro individuos a bordo de dos motocicletas lo interceptaron junto a su hijastra en el cruce de Gaspar Campos y Ruta 197 con la finalidad de robar el vehículo, una Honda GLH 150.

El suboficial, en medio del intento de robo, desenfundó su arma reglamentaria y se anunció como agente de la ley con la intención de repeler el asalto. Le dispararon cuatro veces y se dieron a la fuga, llevándose consigo una mochila con pertenencias personales y un celular. Ávalos fue trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde falleció producto de las heridas de bala.

Tras el análisis de las imágenes obtenidas por el Centro de Operaciones y Monitoreo de San Miguel y José C. Paz, se estableció a los autores del hecho a partir de uno de los vehículos empleados para el robo, una motocicleta Honda New Wave Titan 150cc de color azul y negro, y de las prendas de vestir que llevaban los asaltantes en el momento.

La investigación por parte de la UFI n° 23 de Malvinas Argentinas identificó a Dylan Taboada como uno de los asaltantes

Los miembros de la banda identificados fueron Dylan Joel Carrizo, alias “Pipo”, de 21 años; Dylan Román Taboada Munitz, 18 años, detenido por un robo días después del homicidio; y L. K., de 15 años. El cuarto asaltante permanece sin identificar. Carrizo tiene antecedentes por abuso sexual y robo agravado.

El video de vigilancia permitió la identificación de los asaltantes

Fuentes judiciales informaron que la banda que asesinó al suboficial realizaba tareas de sicariato para una organización narcocriminal que opera en la zona.

Otro testigo denunció que en los días previos las mismas personas los atracaron a él y a una mujer en su moto. Ambas víctimas resultaron heridas con arma de fuego; al hombre le dispararon dos tiros en la pierna y a la mujer la balearon en un brazo, lo que le produjo una fractura.

Allanamientos en San Miguel y José C. Paz

Este miércoles, la UFI N° 23 de Malvinas Argentinas ordenó allanar diez domicilios en San Miguel y en José C. Paz vinculados a los sospechosos. El operativo resultó en la detención de 12 personas -familiares de Carrizo, Taboada y L.K.- que fueron acusadas de encubrimiento y tenencia de estupefacientes.

Dentro del material secuestrado en el operativo se incautó una moto Honda New Wave Titan color azul y negra, propiedad de Dylan Taboada y utilizada en el asalto.

La motocicleta Honda New Wave azul y negra fue encontrada en uno de los allanamientos del día miércoles

Cascos de motocicleta, una mochila negra y diferentes prendas de vestir que portaban los agresores al momento del robo fueron halladas en los allanamientos, junto con una plancha de pelo que había sido robada a la hijastra de Ávalos.

Personal policial también confiscó un arma calibre 22, 12 municiones de bala, una planta de marihuana de un peso de 4,250 kilos, 320 gramos de flores de Cannabis sativa, 800.000 pesos, una máquina de contar billetes, autopartes y otras tres motocicletas.