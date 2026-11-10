El vecino de Pilar detenido por amenazar al Papa negó haber hecho la llamada y culpó a sus compañeros de trabajo: así fue la comunicación al 911

Damián Giles, el vecino de Pilar acusado de haber amenazado de muerte a León XIV, negó haber sido el autor de la llamada al 911 en la que una voz masculina advirtió: “¡Yo voy a matar al Papa. Voy a matar al Papa!”. Sin dar nombres, responsabilizó a sus compañeros de trabajo por la intimidación destinada al Sumo Pontífice justo antes de su llegada a la Argentina.

“El sospechoso negó ser el autor de la llamada en la que se amenazó de muerte al papa León XIV. En su declaración indagatoria afirmó que compañeros de trabajo, sin individualizar a ninguno en particular, pudieron haber tomado su teléfono para hacer la llamada intimidatoria. Pero no dijo cómo pudieron tener la clave de desbloqueo del móvil”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes judiciales al tanto de la declaración indagatoria de Giles, de 49 años.

El vecino de Pilar que amenazó de muerte al Papa

Los voceros consultados dijeron que se realizará un peritaje para comparar la voz de Giles, albañil domiciliado en Villa Rosa, con la del autor de la llamada intimidatoria. Está imputado por los delitos de “amenazas anónimas e intimidación pública con finalidad terrorista”.

La causa está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay; también interviene el fiscal federal Sebastián Bringas.

El allanamiento de la Policía Federal Argentina en Pilar

Hasta el momento, la defensa oficial de Giles no pidió la excarcelación, pero no se descarta que haga ese pedido en las próximas horas.

Según pudo reconstruir LA NACION de fuentes del caso, la investigación, de la que participa el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), comenzó el viernes pasado después de que en el número de emergencia 911 del Ministerio de Seguridad bonaerense se recibiera una llamada donde una voz masculina anunciaba que iba a matar al Papa.

“En la llamada, el sospechoso profirió expresiones intimidatorias consistentes en que iba a atentar contra la vida del Sumo Pontífice, circunstancia que motivó la intervención de la Justicia federal. Atento a la urgencia y a las particularidades del caso, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, impulsó la acción penal verbalmente, más allá de la posterior intervención formal en el expediente”, dijeron fuentes de la PFA.

Además del DUIA se sumaron a la investigación agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y personal de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

“Transcurridas 24 horas desde el inicio de la investigación y como resultado de múltiples tareas y análisis realizados, se logró identificar y localizar un domicilio vinculado al sospechoso. Por orden de la Justicia se hizo un allanamiento en Pilar. En el procedimiento se detuvo a la persona que estuvo detrás de la llamada intimidatoria”, agregaron las fuentes consultadas.

Giles trabaja como obrero; se le secuestraron tres teléfonos celulares, uno de los cuales habría sido el que se utilizó para hacer la amenaza. Todos los móviles serán peritados.

Para llegar al sospechoso, se ordenaron escuchas telefónicas. Además, se utilizó un sistema tecnológico que permitió “geolocalizar el terminal móvil empleado para concretar las amenazas”.