Emotiva despedida de Miguel Torrén a su hermano, asesinado a balazos en Rosario

escuchar

El futbolista de Argentinos Juniors Miguel Torrén despidió con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales a su hermano José Sixto, que fue asesinado a balazos en la noche del sábado en la puerta de su domicilio, en la ciudad de Rosario. “Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él era así”, escribió el jugador.

El capitán del equipo de La Paternal utilizó sus historias de Instagram para realizar una sentida despedida a José Sixto, de 42 años. El jugador publicó en su posteo dos fotos con su hermano mayor, y sobre las mismas escribió: “Hoy me toca despedir a mi gran hermano (todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él era así). De chico me cuidaba y de grande también”.

Miguel Torrén, capitán de Argentinos Juniors, despidió a su hermano José Sixto, asesinado el sábado en Rosario, a través de las redes sociales Ig / @migueltorren

“Tenías virtudes y unas no tantas, pero yo me quedo con las anécdotas y cosas que pasamos juntos de chicos y de grandes -continua el mensaje-. Eras el que se alegraba por mis triunfos, por mi familia. El que decía: ‘Yo no pude, pero vos sí. Yo soy feliz con eso’”.

Sobre el final, el futbolista de Argentinos que esta tarde, por motivos obvios no estuvo presente en el partido contra Talleres en Córdoba, escribió en la culminación de su mensaje: “Descansá en paz, Coki, que ya bastante sufrimos todos y cada uno lleva su dolor como puede. Te amo y gracias por amar a mis hijos”.

Cabe recordar que con la muerte de José Sixto Torrén, son cuatro los hermanos de Miguel que fallecieron en Rosario de manera violenta en los últimos años. El primero de ellos fue Walter, fallecido al recibir un balazo en la espalda en 2010. El segundo, Gabriel Francisco, en 2020, que apareció muerto con signos de haber sido golpeado. Y finalmente Luis, en 2021, que fue baleado por dos personas y perdió la vida luego de estar internado algunas semanas.

Por su parte, Argentinos Juniors manifestó, también a través de sus redes sociales, un mensaje en el que expresa su acompañamiento a Miguel Torrén en el difícil momento que atraviesa.

#AAAJ Desde la Asociación Atlética Argentinos Juniors acompañamos a nuestro capitán, Miguel Torrén y su familia en este duro y difícil momento, ante la pérdida de su hermano. QEPD. pic.twitter.com/Kv2Kbxttzh — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) May 28, 2023

“Desde la Asociación Atlética Argentinos Juniors acompañamos a nuestro capitán, Miguel Torrén y su familia en este duro y difícil momento, ante la pérdida de su hermano. QEPD”, escribió la institución deportiva en su cuenta oficial de Twitter, junto con una foto del futbolista.

LA NACION