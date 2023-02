El enojo de Argentinos tras el gol anulado sobre la hora y la polémica derrota ante River, por la Liga profesional

escuchar

Argentinos se fue del estadio Monumental con la sensación de haber sido despojado. Y a pesar de la pasividad que expuso su técnico Gabriel Milito en el campo de juego, el fastidio creció con el paso de los minutos. Y las voces contra Fernando Rapallini y todo el cuerpo arbitral se hicieron escuchar. Todo, después del triunfo de River por 2 a 1 sobre el Bicho, en una tarde muy especial y con el homenaje a los campeones del mundo de la entidad en los tres Mundiales.

Este lunes fue Miguel Ángel Torrén, capitán de Argentinos Juniors, quien expresó su enojo tras la polémica derrota frente a River, en un partido donde al Bicho le anularon el agónico 2 a 2 por un supuesto offside, que ni las imágenes que difundieron desde el VAR lograron despejar las dudas.

“Cuando vas a estas canchas es difícil llevarse algo. Me acuerdo en la despedida de Gallardo, Central hace un gol lícito, le cobran offside y fue injusto. Hacer tres goles no es fácil. Terminar perdiendo el partido es una injusticia y te da mucha bronca”, comentó el defensor ante los micrófonos de TyC Sports. Y agregó: “Cuando le fui a reclamar a Rapallini, me dijo que estaban analizando si la pelota había salido. Y si no había salido la pelota era gol. Es inentendible lo que terminan buscando”.

¡Penal para River! La pelota pegó en la mano de Mac Allister y el VAR llamó al árbitro.#LigaProfesional🇦🇷



▶️ Suscribite al pack fútbol -> https://t.co/62LLsuQb8K pic.twitter.com/nl7vykeKUQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 12, 2023

Torrén siguió muy enojado: “Si tardan tanto en revisarla, es porque algo quieren buscar. La fiesta tenía que ser completa, si no, no hubiese sido una fiesta para toda la gente de River. Se cagan en el laburo que hacemos nosotros”.

En relación a los errores arbitrales, el capitán de Argentinos fue compasivo: “Ellos pueden equivocarse, el error puede pasar. Pero lo de ayer fue muy alevoso. Los goles fueron goles, el penal de Enzo Pérez no fue, no entiendo por qué no llamaron a revisar”.

Por último, Torrén afirmó: “Gaby (Milito) estaba muy caliente también. En el momento no nos dijo nada. Hicimos un gran partido, estuvimos a la altura e irte con las manos vacías después de hacer tres goles, cuesta, no podía dormir de la calentura”.

LO QUE VIO EL VAR: por este offisde fue anulado el empate agónico de Argentinos en el Más Monumental por la #LigaProfesional.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQ. pic.twitter.com/e0vEIPUgyd — SportsCenter (@SC_ESPN) February 13, 2023

El zaguero concluyó: “Esto no puede volver a pasar. Ni a nosotros, ni a ningún equipo porque estas cosas manchan el fútbol”.

Tras el partido, Gabriel Milito habló en la conferencia de prensa y fue consultado por las jugadas. El DT, dijo: “Sobre los fallos, no vi las acciones, sí escuché el comentario de gente que los vio, de que fueron acciones, algunas de ellas, un tanto dudosas, pero no las vi todavía, por lo tanto opinar sobre algo que no vi es un dato complejo. La sensación que vi en el vestuario fue que los fallos podrían haber sido diferentes”.

Sobre lo mencionado por Milito, quien se expresó en sus redes sociales tras la derrota de su equipo fue el autor del tanto de Argentinos Juniors. Kevin Mac Allister escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Muchas sensaciones negativas después de haber hecho un buen partido en un escenario siempre difícil! A corregir errores, reforzar los aspectos positivos y a no detenernos en fallos que no podemos controlar! Hay revancha pronto”, sentenció el lateral derecho.

Muchas sensaciones negativas despues de haber hecho un buen partido en un escenario siempre difícil! A corregir errores, reforzar los aspectos positivos y a no detenernos en fallos que no podemos controlar! Hay revancha pronto💪🏾 — Kevin Mac Allister (@KMacallister30) February 13, 2023

LA NACION