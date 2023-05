Torrén rompió el silencio tras el asesinato de su hermano: “Voy a tratar de salir de este dolor con mi familia, mis compañeros y los hinchas de Argentinos”

escuchar

El futbolista de Argentinos Juniors Miguel Torrén cuyo hermano fue asesinado el sábado a balazos en la puerta de su domicilio, en la ciudad de Rosario, rompió el silencio y se mostró muy dolido por la tragedia que golpea a su familia ya por cuarta vez: sus otros tres hermanos de él murieron de manera violenta.

El sábado a las 21.30, cuatro sujetos en dos motos fueron a la casa de José Sixto Torrén, en la zona oeste de Rosario, acribillaron al hombre en la puerta de su casa. El primero de los hermanos que murió en circunstancias violentas fue Walter, fallecido al recibir un balazo en la espalda en 2010. El segundo, Gabriel Francisco, en 2020, que apareció muerto con signos de haber sido golpeado y Luis, en 2021, que fue baleado por dos personas.

“No estoy con mucho ánimo de hablar por lo que pasó en la familia. Es un nuevamente un golpe duro. Más allá de que uno está lejos hace muchos años, es la sangre de uno y lo golpea mucho”, dijo hoy Miguel Torrén en un audio reproducido en Radio La Red y enviado por el jugador al periodista Mauro Szeta.

“Lamentablemente tuvimos una infancia muy complicada. Sufrimos rápidamente la pérdida de nuestra madre y éramos seis hermanos. Mi viejo se pasó la vida siempre trabajando, salía temprano y volvía tarde. Y cuando uno no tiene la contención necesaria y no tiene quién lo oriente la mayoría…nosotros nos criamos en la calle”, explicó con angustia el jugador.

“Yo gracias a dios conocí a dos familias que me acobijaron en su casa y me enseñaron cuál era el camino correcto, más allá que me apasionaba la pelota y juego desde los cinco años”, advirtió.

En cuanto a sus hermanos, explicó: “Eran grandes, tenían sus familias, ellos deciden de qué forma vivir y qué quieren hacer. Más que aconsejarlos, otra cosa no podía hacer. Ellos tomaron su propio camino, pero cuando pasan estas cosas a uno le pega mucho”.

Sobre su propio recorrido de vida, Torrén contó: “Yo fui creciendo, formé mi hermosa familia, con una gran mujer que tengo al lado mío y me acompaña en todo momento, tengo a mis hijos que son mi fortaleza en estos momentos duros que la verdad, estos últimos años me pegaron fuerte”.

Miguel Torrén, capitán de Argentinos Juniors, despidió a su hermano José Sixto, asesinado el sábado en Rosario, a través de las redes sociales Ig / @migueltorren

Luego, relató los momentos duros que atravesó con su familia: “No solo tuvimos la pérdida de mi madre cuando éramos chicos, mi hermano Walter en el 2009 y después Gabriel y ahora la de Josecito. En el transcurso de la pandemia también tuve la pérdida de mi padre. No lo conté antes”.

Por último, Torrén reflexionó sobre la actitud que intenta tomar en medio de la tragedia: “Tengo que ser fuerte por mis hijos y mi esposa y soy también su sostén. Voy a tratar de salir de este dolor con mi familia y mis compañeros y los hinchas de Argentinos. Me mandan mensajitos de apoyo que levantan un poquito más el ánimo. Hay que seguir metiéndole para adelante porque si me quedo tirado en casa y no me levanto de la cama, que es lo que me pasa siempre, siento que me meto en un pozo ciego del que no voy a poder salir”.

El jugadro no viajó este fin de semana a Córdoba, donde su equipo cayó por la mínima ante Talleres por la Liga Profesional de Fútbol, debido a que se encuentra lesionado. Conocida la triste noticia, el club de La Paternal difundió un breve comunicado en sus redes sociales para “acompañar a Miguel Torrén y su familia en este duro y difícil momento”.

