Empieza el juicio por el asesinato del empresario y trader cuyo cadáver descuartizado fue encontrado dentro de una valija

El juicio por jurados por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario que fue descuartizado en julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, inicia mañana en el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora donde tres imputados llegan al banquillo de los acusados.

Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil llegan al juicio acusados del delito de homicidio agravado por alevosía, codicia y el concurso premeditado de varias personas.

Conforme a la información brindada a la agencia Noticias Argentinas, las audiencias iniciarán a las 8 y finalizarán a las 17, y se extenderán hasta el 9 de julio, día en el que se conocería el veredicto.

En la causa hay otros acusados: la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo Tribunal, pero aún no tiene fecha establecida.

El caso

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde había ido para cobrar una deuda que tenía con el imputado Pilepich, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyuelo en el sur del Gran Buenos Aires. Parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija y una joven trans que en principio había sido imputada porque la maleta era de su propiedad, finalmente fue sobreseída y no irá a juicio.

La principal hipótesis es que fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200.000 dólares por cuatro departamentos que reclamaba.

La querella sostiene que el móvil del homicidio fue el dinero y considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque, la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez, Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver, mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyuelo de Ingeniero Budge.