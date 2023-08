escuchar

Luego de que el hermano de Fernando Pérez Algaba, el trader asesinado de dos balazos por la espalda y cuyo cuerpo apareció descuartizado, pidió que se cite como testigo a Charlotte Caniggia, la hija mediática emitió un duro comunicado.

La modelo subió una historia a su perfil de Instagram, que lleva la firma de su abogado, Alejandro Cipolla, en la que se lee: “Se niega cualquier tipo de vinculación por parte de la señora Charlotte Caniggia con el señor Pérez Algaba; la misma no lo conocía, por lo que es falso cualquier tipo de cercanía!!”.

En un segundo párrafo, el letrado advirtió: “ Se van a iniciar acciones legales contra cualquier individuo que ensucie el buen nombre y honor de Charlotte Caniggia ”.

“La sola mención por parte de la prensa o en la investigación es a efectos de alimentar el circo mediático que gira en torno a este expediente!”, enfatizó.

La historia que subió Charlotte Caniggia a Instagram. Instagram

Quién pidió que Charlotte sea testigo

La presentación fue hecha por el abogado Javier Baños, en representación de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima. El pedido fue hecho porque uno de los imputados, el comisario de la Policía de la Ciudad, Horacio Córdoba, dijo que Caniggia le prestó al trader una oficina en Puerto Madero.

“Surge necesario el llamado a prestar declaración testimonial de Charlotte Caniggia, quien fue mencionada por el comisario como propietaria, o al menos facilitadora, de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones (no muy transparentes), donde también podrían obtenerse no solo elementos de interés para descubrir la verdad de lo sucedido, sino también los verdaderos móviles que llevaron a su autoría y posibles partícipes que gozan de impunidad”, afirmó Baños en su presentación, a la que tuvo acceso LA NACION.

Córdoba, de 48 años, fue indagado el jueves pasado por el fiscal de Lomas de Zamora Marcelo Domínguez, funcionario a cargo de la investigación del homicidio de Pérez Algaba, conocido por el apodo de Lechuga. Está acusado de haber colaborado con Maximiliano Pilepich, quien, según otro imputado, Nahuel Vargas, fue quien disparó y mató al trader.

En su escrito, Baños también solicitó otras medidas de prueba. “Habré de solicitar que se proceda al secuestro de todos los elementos que Córdoba tenía en su poder al momento del hecho y hasta su detención, pertenecientes a la Policía de la Ciudad, para que sean sometidos a un peritaje y determinar si se halla en ellos información, datos o cualquier otro elemento de interés para la causa”, explicó el abogado que representa al hermano de la víctima.

Así fundamento Baños su solicitud: “La experiencia del comisario Córdoba en la prevención y represión de delitos y la disposición de recursos otorgados por el gobierno porteño para el cumplimiento de sus deberes y la comprobación de la utilización del teléfono celular propiedad de la Policía de la Ciudad son indicios suficientes de creer que en aquellos elementos devueltos a la policía pueda haber información relevante para el caso”.

Según el expediente, el jefe policial “prestó una colaboración a Pilepich consistente en la entrega de un teléfono celular perteneciente al Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, siéndole asignado el mismo a Córdoba en su rol de comisario de la Policía de la Ciudad. Dicha entrega del celular la efectuó Córdoba a fin de que Pilepich y el resto de los sospechosos cometieran el homicidio cuádruplemente agravado. Córdoba, en su calidad de idóneo en telefonía celular [sic] brindó asistencia y asesoramiento a Pilepich con el fin de que procure su impunidad, consistente en impartir conocimientos sobre el uso de telefonía celular y de esa manera no ser advertida su presencia por las antenas de datos correspondientes al uso de teléfonos celulares”.

Qué declaró Córdoba

En su indagatoria, Córdoba afirmó ser amigo de la víctima. Contó que se habían conocido dos años antes, cuando él quiso hacer una inversión en criptomonedas.

Primero, el comisario le entregó al trader 3000 dólares. “Fue informal, no hubo recibo”, explicó el imputado en su declaración. Contó que Pérez Algaba lo invitó a un departamento de un edificio en Puerto Madero.

Se conocieron en enero de 2021. “Fernando era una persona muy cariñosa y entradora. En el departamento era muy ostentoso”. En un día, le mostró un auto Mercedes Benz C63 blanco, una moto Ducati.

Pérez Algaba, según Córdoba, se comprometió a darle un interés mensual por el dinero que había invertido. Pero nunca le abonó los intereses. “Nunca cumplió lo pactado”, sostuvo el comisario y recordó que Lechuga le prometía que le iba a dar un interés mayor.

“Al poco tiempo, comenzaron a desmoronarse las criptomonedas. Fernando me decía que no me preocupara, que el valor fluctuaba”, contó Córdoba y en ese momento se refirió a Charlotte Caniggia.

“Conocí una oficina que había armado Fernando [por Pérez Algaba] donde había muchas computadoras, muy ostentosa”, dijo Córdoba y afirmó que, por dichos de Lechuga, creía que esa oficina se la había prestado “Charlotte Caniggia”. Al comisario le llamó la atención la cantidad de personas que trabajaban allí y sostuvo que la víctima le dijo que pensaba abrir nuevas oficinas.

