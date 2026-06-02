Crimen de Agostina Vega: habló la mujer que le prestó el auto negro a Barrelier, el único detenido

Este martes habló por primera vez Soledad, la mujer que le prestó el auto negro a Claudio Barrelier con el que habría descartado el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. La mujer estuvo en pareja con el hombre de 33 años, detenido por el femicidio, durante varios meses.

Un video de la misma cámara que mostró que entró en su casa con Agostina el sábado 23 de mayo a la noche captó su salida con un tacho y unas bolsas que cargó en un Ford Ka negro el lunes 25 a media mañana. Otras cámaras lo mostraron mientras ingresaba en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra donde este último sábado, alrededor de las 13, encontraron los primeros restos de la víctima, en el contexto de un intenso rastrillaje.

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