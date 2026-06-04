Detuvieron a la expolicía que grababa contenido erótico tras protagonizar un choque fatal: le encontraron armas y drogas

Nicole Verón, la mujer que meses atrás fue expulsada de la Policía de la Ciudad por realizar contenido erótico con su uniforme, fue detenida este miércoles tras protagonizar un choque fatal en la autopista Ricchieri y encontrarle armas y drogas en su poder. Durante el incidente, que involucró a tres autos, murió el conductor de una camioneta Ford Ecosport, quien salió despedido tras el impacto y falleció en el acto.

Fuentes de la Policía bonaerense informaron a LA NACION que el accidente vial ocurrió durante la tarde a la altura del kilómetro 23,6 de la mencionada autovía, en sentido a Ezeiza, y señalaron que aún se estaban realizando las pericias accidentológicas.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta, identificado como Hugo Javier López, de 48 años, salió despedido del habitáculo y fue encontrado sin signos vitales en la zona del parquizado. En tanto, los otros dos autos involucrados fueron un BMW (en el que viajaba Nicole Verón) y un Toyota Etios, cuyo conductor -con iniciales W. T. y de 48 años- resultó ileso.

El BMW en el que viajaban Verón y las otras dos mujeres al momento del accidente

El vehículo de alta gama era conducido por una joven de 21 años, de iniciales E.S., acompañada por una menor de 17 -M. I. S.- y por Nicole Verón. Según detallaron fuentes policiales, la exoficial fue trasladada a la Comisaría 4° Barrio Uno por medio de un patrullero de la Policía Federal y, tras abandonar la escena del choque, dejó escondida en uno de los asientos una pistola Bersa BPP calibre 9 milímetros Parabellum con su cargador colocado y ocho proyectiles intactos.

En este sentido, las fuerzas federales realizaron una inspección en el interior del BMW y detectaron que además transportaban estupefacientes junto con diversos elementos de fraccionamiento, lo que “hace presumir actividades ligadas al narcomenudeo”.

Tras el accidente, las autoridades cortaron el perímetro de la escena y Verón fue detenida bajo la carátula inicial de “homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito”.

El accidente ocurrió en la autopista Ricchieri en sentido a Ezeiza

La expulsión de Verón de la Policía

La expolicía obtuvo popularidad en noviembre de 2025 luego de ser suspendida de su puesto por haber grabado contenido erótico para plataformas de pago con su uniforme puesto. Tenía tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza y fue descubierta cuando se tomó licencia médica.

En ese periodo, la junta de la Policía de la Ciudad investigó su situación para determinar su aptitud psicofísica y encontró las cuentas @itsnicolehot y @itsoficialnicole, que pertenecían a Verón. “Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios”, indicaron las autoridades a LA NACION en ese momento.

Verón tenía tres años y tres meses de antigüedad en la fuerza

De esta manera, el caso de la joven de 25 años quedó momentáneamente en revisión. Ella, por su parte, realizó un descargo en el que subrayó que se vio “obligada económicamente” a grabar el contenido. “Estaba cursando una licencia médica por tratamiento prolongado por una intoxicación que tuve a causa de violencia de género por mi expareja. Con esta licencia en la Policía de la Ciudad, nos brindan la posibilidad de cobrar menos de la mitad del sueldo. Yo soy madre de una nena, ayudo a mi familia y me vi casi obligada a buscar otra salida laboral. Sinceramente, lo más rápido que se me ocurrió en la desesperación fue esto. Estuve con tratamiento neurológico por epilepsia y, de hecho, aún sigo", explicó y aseguró que con los videos llegó a ganar 6 millones de pesos en un mes.

Días después, la Policía echó a la mujer y argumentó que su conducta “repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial”. En el informe interno, también dijo que su actitud “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.

Asimismo, el abogado Rodrigo Tripolone presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue si detrás del caso existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.