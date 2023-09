escuchar

Eran las 6.33, la pasajera caminaba por el andén de la estación Lisandro de la Torre del ferrocarril Mitre. Esperaba la formación que se dirigía hacia Belgrano C. Detrás de ella avanzaba un hombre que se movilizaba ayudado por muletas. Ella, que se detuvo cerca de donde se iba a abrir la puerta del furgón porque tenía que subir su bicicleta, no se dio cuenta de que el pasajero estaba detrás. Cuando llegó el tren, él la manoseo. La situación no pasó desapercibida por los operadores de las cámaras de seguridad y el agresor fue detenido.

“La situación fue visualizada por el Comando Trenes Seguros e inmediatamente se avisó -a través del sistema SAE911- al servicio de seguridad para que intervenga. La pasajera y el agresor subieron al furgón de la formación y comenzaron viaje. Pero cuando el tren llegó a la estación Belgrano C, el sospechoso fue detenido por personal de la Policía Federal Argentina (PFA)”, afirmaron fuentes de la empresa Trenes Argentinos.

Si bien la agresión sexual ocurrió el 31 de agosto pasado, se conoció en las últimas horas con la difusión del video de la secuencia del ataque y los audios de los operadores del Comando Trenes Seguros.

La investigación quedó a cargo de la jueza en lo criminal y correccional porteña Patricia Guichandut y el agresor quedó imputado de abuso deshonesto.

