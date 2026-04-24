Rusell Brand confesó que tuvo relaciones sexuales con una menor de 16 años, cuando él tenía 30: “Era un inmaduro”

Mientras enfrenta múltiples cargos de violación y agresión sexual en el Reino Unido, el humorista, compositor, cantante y actor británico Russell Brand reveló en una entrevista que tuvo relaciones sexuales con una adolescente de 16 años cuando él tenía 30.

“La verdad es que en Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años”, dijo Brand durante su aparición en el programa The Megyn Kelly Show. Y sin rodeos, confesó: “Y sí, me acosté con una chica de 16 años cuando tenía 30″.

Luego, se justificó: “Pero a los 30 era una persona muy diferente. Era mucho más joven y un treintañero inmaduro”.

Las primeras acusaciones contra Brand por agresión sexual fueron dadas a conocer en una investigación conjunta que realizaron The Sunday Times, The Times y el programa de de televisión británico Channel 4 Dispatches en 2023.

Allí, una de las cinco denunciantes afirmó que Brand inició una relación con ella en 2006, cuando ella tenía 16 años y él 30. Alegó que, después de que él cumpliera 31, la agredió sexualmente. En aquel momento, Brand negó las acusaciones, aunque se autodenominó “promiscuo”.

Aquellas acusaciones llevaron a la Policía Metropolitana a iniciar una investigación sobre el artista, que culminó con la presentación de cargos formales en su contra. En abril de 2025, la Fiscalía de la Corona lo acusó de un cargo de violación, otro de agresión sexual y otro de violación oral, además de dos cargos de agresión sexual, a raíz de las denuncias de cuatro mujeres anónimas. Según el testimonio de las denunciantes, los hechos ocurrieron entre 1999 y 2005.

En mayo de 2025, Brand se declaró inocente de todos los cargos, pero en diciembre la Fiscalía presentó dos cargos más por violación y agresión sexual, relacionados con las denuncias de otras dos mujeres.

El artista debía comparecer ante el tribunal en junio por el caso de agresión sexual y violación, pero el juicio se pospuso hasta octubre.

En la entrevista del miércoles, Brand reflexionó: “El sexo consensuado, cuando existe una marcada diferencia de poder, como la que existe cuando eres un hombre famoso que tiene la capacidad de atraer mujeres como yo la tenía en aquel entonces, creo que implica explotación. Es explotación”.

A su vez, reconoció: “Mi conducta sexual en el pasado fue egoísta. No tuve en cuenta, casi nada, la verdad, cómo afectaba ese sexo a otras personas”. De todos modos, volvió a declararse inocente de todos los cargos. “Lo que estoy diciendo, en efecto, es que tuve relaciones sexuales consensuales con muchas mujeres y se puede argumentar que eso no es apropiado”, indicó. Y agregó: “Pero la edad de consentimiento es algo importante”.

“La capacidad de dar consentimiento es fundamental; por ejemplo, las personas ebrias no pueden dar su consentimiento. Las personas con enfermedades mentales no pueden dar su consentimiento. Los niños no pueden dar su consentimiento. El consentimiento es lo importante. Y lo que la fama me dio, y lo que mi adicción alimentó, fue la oportunidad de dar un consentimiento ilimitado, lo que me llevó a ser un hedonista, un tonto y un explotador de mujeres. Y eso está mal. Y es algo que debe ser redimido, abordado y expiado”, señaló

“No solo cuestiono, sino que me opongo violenta, agresiva o enérgicamente, a la idea de que este sea un asunto penal judicial donde se anuló el consentimiento”, aseguró.

En un artículo que da cuenta de la entrevista, People incluyó un apartado de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children, una organización benéfica británica que ejerce presión sobre el gobierno en temas relacionados con el bienestar infantil y crea campañas de sensibilización pública sobre el abuso infantil. En ese apartado, se da cuenta de que la edad legal para dar el consentimiento a la actividad sexual en el Reino Unido es de 16 años. Sin embargo, es ilegal explotar sexualmente a un menor de 18 años, y que una persona en una posición de confianza, como un profesor, mantenga relaciones sexuales con cualquier persona menor de 18 años que esté bajo el cuidado de su organización.