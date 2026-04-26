Giraron en U para escapar de un control y un choque contra un árbol: transportaban 240 kilos de cocaína

La ruta nacional N°9 es uno de los ejes más utilizados por el narcotráfico para el contrabando de estupefacientes desde los centros de producción que permean la frontera norte del país.

En el kilómetro 1358 de esa carretera troncal, a la altura del peaje de Molle Yaco, en el norte de Tucumán, cerca del límite con Salta, efectivos de la patrulla “Trancas” del Escuadrón 55 de la Gendarmería estaban apostados y esperaban la llegada de una Renault Duster que, poco antes, había evadido un retén de la fuerza realizando un peligroso giro en U en plena calzada.

Hubo una breve persecución en la que el conductor la Duster perdió el control y terminó contra un árbol. Los ocupantes abandonaron el rodado para huir a pie entre la vegetación.

Al llevar a cabo el registro del interior del rodado, los gendarmes hallaron bultos con paquetes rectangulares que contenían una sustancia blanquecina. Las pruebas de narcotest realizadas en el lugar por personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería confirmaron que se trataba 240 kilos de cocaína.

Secuestro de 240 kilos de cocaína y dos detenidos en un operativo realizado por la Gendarmería en Tucumán Prensa Gendarmería

Mientras, patrullas de la fuerza de seguridad federal se desplegaron por la zona rural donde había ocurrido el despiste y choque de la Renault Duster para buscar a los dos ocupantes, que habían escapado a pie.

Con auxilio de más unidades de Gendarmería y de efectivos de la Policía de Tucumán posibilitaron la detención de los sospechosos, un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad boliviana.

Tomó intervención el juzgado federal N°1 de Tucumán, que dispuso convertir en detención la aprehensión de los sospechosos, que quedaron alojados en la seccional 1a. de San Miguel de Tucumán y en la Comisaría de la Mujer de la fuerza de seguridad de la provincia.