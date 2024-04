En Córdoba. El dueño de Adhemar Capital irá a juicio por estafas a clientes que invirtieron en contratos de mutuo y criptomonedas

Escuchar

CÓRDOBA.- Edgar Adhemar Bacchiani, dueño de Adhemar Capital SRL, será juzgado en esta provincia por la acusación de supuestas estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas y contratos de mutuo.

Los damnificados se presentaron entre 2021 y 2022 en esta ciudad, suman 50 y afirman haber sufrido un perjuicio de unos 200 mil dólares, pero además hay causas abiertas en Catamarca –donde cumple prisión domiciliaria– y en Tucumán.

En Catamarca, su ciudad natal y cabecera de la empresa, la estafa en blanco se estima en US$50 millones y Bacchiani condicionó poner otros 58 millones de dólares a que le dieran prisión domiciliaria.

Detención de Edgar Adhemar Bacchiani

En Córdoba, el juez de Control y Faltas, José Milton Peralta, confirmó el requerimiento de citación a juicio solicitado por la fiscal Valeria Rissi, quien en su dictamen sostuvo que Bacchiani captó clientes que aportaban dinero para comprar criptodivisas y, una vez cumplidos los plazos del contrato, no pagó los intereses ni devolvió el capital.

El acusado se presentó de manera espontánea en la sede de Tribunales II de esta ciudad y negó todas las imputaciones. Su defensa sostuvo que hubo un incumplimiento contractual y que el imputado no contactó personalmente con las víctimas. Para el juez Peralta, Bacchiani es el autor mediato de los hechos.

En la acusación plantea que “indujo a error” a sus empleados que contactaron a los damnificados y en principio, no habrían tenido conocimiento de la maniobra. También entiende que planeó no cumplir con las obligaciones contraídas, de modo que la maniobra se trataba de una estafa y no de un mero incumplimiento contractual.

La historia

En enero de 2022, el Banco Central le solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigara a Adhemar Capital ante la posibilidad de que estuviera desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.

Bacchiani y Andrés Jalil posteaban fotos juntos.

El Central actuó tras una denuncia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (uno de sus hermanos, amigo y compadre de Bacchiani, tiene colocado dinero en Adhemar), y de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes alertaron en setiembre del 2021 por las actividades de una serie de empresas dedicadas a captar fondos para criptomonedas. El destape de esta presunta estafa coincidió con el escándalo de Generación Zoe, encabezada por Leonardo Cositorto, detenido en Córdoba.

Antes de su detención, Bacchiani publicaba en las redes sociales toda su vida, mantenía charlas con sus seguidores, se mostraba en viajes y en fiestas con famosos, hacía gala de los lujos que se daba y de la Ferrari que había estrenado en enero de 2022 en las calles de San Fernando del Valle de Catamarca.

Un mes después de su arresto, el mandamás de Adhemar Capital le presentó al juez federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras un “plan de negociación” en el que prometía comenzar a pagar a un grupo de ahorristas si su situación procesal “mejoraba”, lo que significaba ser beneficiado con una excarcelación o con la prisión domiciliaria. Consiguió irse a su casa y, durante cinco días, firmó 21 convenios con querellantes.

Temas fraudeCriptomonedas