El otro Superclásico: bloquearon 182 sitios ilegales que iban a retransmitir el partido entre Boca y River

El Superclásico que Boca le ganó ayer a River en la Bombonera se empezó a jugar antes del pitazo inicial. Por pedido de la Justicia, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) bloqueó 182 sitios ilegales que estaban listos para retransmitir el partido.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. “La acción coordinada con las autoridades competentes y los proveedores de servicios de internet (ISP) se generó en forma exitosa, dado que el bloqueo dinámico eliminó la posibilidad de que 182 sitios web retransmitan el superclásico, un contenido deportivo protegido por derechos de propiedad intelectual”, dijeron los voceros consultados.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal general adjunto Patricio Ferrari, se inició tras un pedido presentado por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza), integrada por proveedores de contenido, canales de televisión de cable, proveedores de tecnología y asociaciones de la industria.

“Este operativo demuestra que la colaboración entre el sector público y el privado es una herramienta fundamental para enfrentar una actividad ilícita cada vez más sofisticada. La piratería audiovisual no es una conducta aislada ni un delito menor: forma parte de estructuras delictivas organizadas que obtienen ganancias indebidas a costa de la industria creativa, el deporte, la innovación y los consumidores”, dijo Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza.

Los jugadores de River tras la derrota Manuel Cortina

La Ley de Propiedad Intelectual contempla la aplicación de mecanismos de bloqueo dinámico para combatir la permanente migración de dominios utilizada por las organizaciones que operan servicios piratas.

Bacaloni explicó que los usuarios que consumen piratería están expuestos al robo de datos personales, información que es utilizada por los piratas para delitos como el fraude, la suplantación de identidad o comercialización ilegal de datos; además, se exponen a infección de los dispositivos con malware y ransomware, “dado que las plataformas ilegales contienen programas maliciosos ocultos que infectan computadoras, teléfonos inteligentes, Smart TVs y otros dispositivos”.

Desde la Alianza explicaron: “Los bloqueos alcanzaron plataformas que ofrecían acceso ilegal a transmisiones en vivo, afectando directamente el funcionamiento de redes dedicadas a la distribución no autorizada de contenidos audiovisuales”.