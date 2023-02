En el patio de un pabellón: presos de una cárcel bonaerense pintaron un mural de Messi con la Copa del Mundo

escuchar

Saben que es difícil, pero no pierden la esperanza de que la imagen se viralice y sea conocida por Lionel Messi. “Se me rajaría la piel de tanta emoción y nos encantaría un saludo de él. Realmente, sería algo sublime, que no olvidaríamos jamás”, dijo Tito León, un preso alojado en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en La Plata. Se refería a un mural de 50 metros cuadrados del capitán de la selección nacional de fútbol besando la Copa del Mundo que él y otros internos pintaron tras siete días de un intenso trabajo.

Presos hicieron un mural de Messi

El mural, bautizado El arte de Messi, tiene de diez metros de ancho y cinco de altura y se pintó en el patio del pabellón 12. “Cuando Argentina perdió el primer partido con Arabia Saudita, dije, medio en broma, que ´si llegábamos a salir campeones, dibujaba a Messi en el patio’. Y acá estoy, porque él [Messi] es todo para mí”, contó el interno conocido como El Tío.

Según informó el SPB en un comunicado de prensa, “tras esbozar algunos dibujos en papel, Jorge, uno de los privados de libertad, trazó las líneas generales del diseño, a mano alzada, en el muro que cada día observan tras las rejas o desde el patio del establecimiento carcelario”.

Tito León, hincha de Chacarita, fue quien aportó el color y los detalles a la obra. “Yo me muero”, dijo sobre qué pasaría si Messi llega a conocer, por medio de una foto o un video, el mural.

El director de Cultura y Deporte de la subdirección General de Educación del Servicio Penitenciario Bonaerense, Marcos Blanes, afirmó: “El arte fortalece el crecimiento tanto individual como colectivo, convirtiéndose en una poderosa herramienta de transformación social que otorga conocimientos, valores e intereses que serán de gran utilidad para quienes egresen del sistema carcelario”.

Mil trescientos presos juegan al fútbol todas las semanas en la Unidad 9, donde se conforman equipos por pabellones y se organizan torneos.

