Muerte en el conurbano. Un joven de 21 años fue asesinado por delincuentes que realizaban un raid criminal

Agustín Rivero, de 21 años, no se resistió a entregarle su celular al ladrón que bajó de un Volkswagen Voyage y le apuntó con un arma. Sin embargo, el delincuente le disparó un balazo en el abdomen. Rivero falleció cuando lo llevaban al hospital de Gandulfo.

El homicidio ocurrió en el contexto de un raid delictivo que comenzó con el robo del Volkswagen Voyage tres horas antes, en Lanús y siguió con la sustracción de una Renault Kangoo, veinte minutos antes del crimen.

Según fuentes policiales y judiciales, el violento episodio ocurrió ayer a las 19.20 en la esquina de Dinamarca y Ericson, en la localidad de San José, en el partido de Lomas de Zamora.

Un amigo de la víctima, también de 21 años, alertó al número de emergencias 911 sobre el ataque. Cuando los policías de la comisaría 6°, de Lomas de Zamora llegaron a la escena del crimen, advirtieron que había cámaras de seguridad del centro de monitoreo municipal. Ante esa circunstancia, los efectivos solicitaron las imágenes de esos dispositivos. Así, los policías lograron visualizar la patente del Volkswagen Voyage. De esta forma se determinó que el vehículo había sido robado por tres delincuentes a las 16 en Madariaga al 1700, en Lanús.

Con la revisión de las cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron el recorrido que los delincuentes hicieron con el vehículo. Así, se determinó que, a las 19.00, dos de los sospechosos descendieron del Volkswagen Voyage, en Madreselva al 3300 y, a punta de pistola, robaron una Renault Kangoo. Para entonces, los cuatro delincuentes ya estaban en el barrio San José. Veinte minutos después y, a pocas cuadras del lugar donde concretaron el robo de la camioneta Renault Kangoo, los asaltantes observaron a Rivero que estaba con un amigo en la esquina de Dinamarca y Ericson, le robaron el celular y lo mataron, aunque la víctima no se resistió.

A partir del seguimiento de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, los policías y los operadores de monitoreo municipal de Lomas de Zamora, siguieron el trayecto realizado por los delincuentes hasta el cruce del Camino Genera Belgrano y Blas Parera, en la localidad de Monte Chingolo, en el partido de Lanús.

Allí, los investigadores encontraron abandonado el Volkswagen Voyage. Mientras que, a dos cuadras, los policías hallaron la camioneta Renault Kangoo. Luego de interrogar a los vecinos del lugar, los efectivos de la comisaría 6° de Lomas de Zamora establecieron que dos sospechosos se refugiaron en una vivienda situada en Blas Parera al 300, de Lanús.

Con la orden de allanamiento de urgencia solicitada a la fiscalía, los policías irrumpieron en la mencionada casa y detuvieron a dos sospechosos del homicidio de Rivero. En tanto que el Ministerio Público solicitó las capturas de los otros dos cómplices

Mataron a un ladrón en Laferrere

Catorce horas después, en Laferrere, partido de La Matanza, se registró otra muerte durante un robo. Allí, un efectivo de la policía bonaerense se resistió a que dos ladrones le robaran la moto y mató a uno de los asaltantes.

Según fuentes oficiales, el violento episodio ocurrió a las 9.30 en la esquina de Juan Cruz Varela y Beethoven, cuando un efectivo que se desempeña en la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), se dirigía, vestido de civil, a la sede la dependencia en la zona de Puente 12 y fue interceptado por dos delincuentes que quisieron robarle la moto.

En ese momento, el conductor de la moto se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y comenzó un tiroteo que terminó con uno de los asaltantes muerto y el cómplice, herido.