Un local de la heladería “Luigi”, situada sobre la céntrica avenida Alberdi 2231, en la capital chaqueña, fue víctima de un saqueo en la madrugada de hoy, cuando unas 15 personas rompieron el frente a piedrazos y luego saquearon el local en menos de un minuto.

El golpe comando quedó registrado en una cámara de seguridad que está dentro del local y allí se puede ver el rápido accionar de los delincuentes. Tras ser alertado de la situación, el dueño del local llegó hasta su comercio donde se encontró el desolador cuadro.

Esta tarde, en diálogo con el canal TN, el comerciante contó: “A las 2 y media de la mañana recibí un mensaje de la alarma en el que me dicen que entraron a robar. Me llamó un vecino que me dijo que me habían roto el local y, cuando fui, estaba todo el frente destruido”.

“ Me robaron la balanza, la caja registradora. Hay dos mujeres entre los que entraron y otros quedaron afuera”, dijo el hombre, llamado Ariel, que definió al ataque como un saqueo: “Creo que fue al boleo, fue un saqueo. Hace un mes y medio me entraron a robar con arma de fuego, eso es un robo. Para mí esto es un saqueo”.

“Lo que robaron ahora fueron dos tachos de helados, las tortas y unos palitos. La balanza se les cayó y se rompió y la caja registradora a media cuadra la tiraron”, resumió Ariel sobre lo sustraído de la heladería y que tiene un costo menor a los que le llevará reparar el local.

“ El vidriero me pasó el presupuesto y es unos 600 mil pesos. Además, tengo que poner rejas para que no me hagan lo mismo o dormir en mi local para que no pase de nuevo”, dijo el comerciante, que recordó que en el robo de hace 45 días el delincuente se llevó 27 mil pesos: “En teoría, el que me robó a mano armada está detenido”.

Sobre el accionar de la policía provincial, dijo: “No tenemos cobertura de nada de la Policía de Chaco. Tuve que llamar al comisario para que hubiese una presencia acá porque el local estaba abierto”.

