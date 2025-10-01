LA NACION

“En tus manos está salvar vidas”. Durante octubre realizarán cursos de RCP en espacios públicos de la ciudad

Las capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar serán gratuitas; cronograma de lugares e inscripción

Los jóvenes aprenden a realizar las maniobras de RCP
El Ministerio de Seguridad porteño realizará durante todo octubre capacitaciones gratuitas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en espacios públicos, escuelas y clubes de la ciudad, con el objetivo de enseñar a los vecinos y vecinas maniobras que salvan vidas y fortalecer la red de cuidado ciudadano.

Estas actividades están enmarcadas en el mes donde se festeja el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el día 16 de octubre, y contará con la participación de instructores de la Defensa Civil y comienzan mañana.

Uno de los profesionales a cargo de las capacitaciones
El cronograma incluye 14 actividades destinadas a generar conciencia sobre la importancia del RCP, capacitar a la población, fomentar la participación comunitaria y potenciar la articulación entre organismos públicos, instituciones y referentes sociales para ampliar la red de prevención y seguridad.

Las plazas serán escenario de las capacitaciones gratuitas en maniobras de RCP
Uno de los lugares elegidos es el Cuartel de Defensa Civil, donde mañana, a las 10, y el 16 de octubre, a las 17, se llevarán adelante capacitaciones y se brindará información para que los vecinos conozcan de cerca cómo trabajan los equipos a cargo. La actividad es con inscripción previa.

La capacitación está dirigida a personas de todas las edades
También habrá actividades libres a las 17 en espacios públicos, entre ellos: la Plaza Unidad Nacional (Somellera y Murguiondo), el 7 de octubre; la Plaza 24 de Septiembre (Figueroa 602), el 9 de octubre; la Plaza Sargento Cabral (José León Suárez 1051), el 23 de octubre, y la Plaza Arenales (Mercedes 4058), el 28 de octubre.

Las capacitaciones teórico-prácticas también están dirigidas a alumnos de escuelas primarias
Todas estas jornadas en los espacios verdes contarán con la propuesta “Bomberitos por un día” para acercar la experiencia de los profesionales a los más chicos; se suspenderán en caso de lluvia.

Otros de los espacios elegidos son las instituciones educativas de nivel secundario y universitario, como el Colegio Manuel Belgrano, el Centro Educativo San Francisco Javier Borges y la Universidad Abierta Interamericana.

También se realizarán jornadas en clubes de barrio por su rol clave en la formación y contención de los vecinos, incluyendo el Club Social y Deportivo Mitre y el Belgrano Athletic Club, así como una capacitación especial en el Barrio Mugica (Carlos H. Perette 750) y en el Senado de la Nación para su personal.

La jornada de cierre tendrá lugar el 30 de octubre en el Auditorio Cuerpo de Tránsito Parque Chacabuco, de 17 a 18.30, con una capacitación abierta y gratuita que requiere inscripción previa, donde además se realizará un reconocimiento especial a las instituciones y vecinos que participaron de las actividades del mes.

