“En tus manos está salvar vidas”. Durante octubre realizarán cursos de RCP en espacios públicos de la ciudad

El Ministerio de Seguridad porteño realizará durante todo octubre capacitaciones gratuitas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en espacios públicos, escuelas y clubes de la ciudad, con el objetivo de enseñar a los vecinos y vecinas maniobras que salvan vidas y fortalecer la red de cuidado ciudadano.

Estas actividades están enmarcadas en el mes donde se festeja el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el día 16 de octubre, y contará con la participación de instructores de la Defensa Civil y comienzan mañana.

Uno de los profesionales a cargo de las capacitaciones Ministerio de Seguridad CABA

El cronograma incluye 14 actividades destinadas a generar conciencia sobre la importancia del RCP, capacitar a la población, fomentar la participación comunitaria y potenciar la articulación entre organismos públicos, instituciones y referentes sociales para ampliar la red de prevención y seguridad.

Las plazas serán escenario de las capacitaciones gratuitas en maniobras de RCP Ministerio de Seguridad CABA

Uno de los lugares elegidos es el Cuartel de Defensa Civil, donde mañana, a las 10, y el 16 de octubre, a las 17, se llevarán adelante capacitaciones y se brindará información para que los vecinos conozcan de cerca cómo trabajan los equipos a cargo. La actividad es con inscripción previa.

La capacitación está dirigida a personas de todas las edades Ministerio de Seguridad CABA

También habrá actividades libres a las 17 en espacios públicos, entre ellos: la Plaza Unidad Nacional (Somellera y Murguiondo), el 7 de octubre; la Plaza 24 de Septiembre (Figueroa 602), el 9 de octubre; la Plaza Sargento Cabral (José León Suárez 1051), el 23 de octubre, y la Plaza Arenales (Mercedes 4058), el 28 de octubre.

Las capacitaciones teórico-prácticas también están dirigidas a alumnos de escuelas primarias Ministerio de Seguridad CABA

Todas estas jornadas en los espacios verdes contarán con la propuesta “Bomberitos por un día” para acercar la experiencia de los profesionales a los más chicos; se suspenderán en caso de lluvia.

Otros de los espacios elegidos son las instituciones educativas de nivel secundario y universitario, como el Colegio Manuel Belgrano, el Centro Educativo San Francisco Javier Borges y la Universidad Abierta Interamericana.

También se realizarán jornadas en clubes de barrio por su rol clave en la formación y contención de los vecinos, incluyendo el Club Social y Deportivo Mitre y el Belgrano Athletic Club, así como una capacitación especial en el Barrio Mugica (Carlos H. Perette 750) y en el Senado de la Nación para su personal.

La jornada de cierre tendrá lugar el 30 de octubre en el Auditorio Cuerpo de Tránsito Parque Chacabuco, de 17 a 18.30, con una capacitación abierta y gratuita que requiere inscripción previa, donde además se realizará un reconocimiento especial a las instituciones y vecinos que participaron de las actividades del mes.