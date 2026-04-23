Jury a los fiscales. El primer forense dijo que Nora Dalmasso murió luego de mantener relaciones sexuales “consentidas”

CÓRDOBA.- El primer forense que intervino tras el crimen de Nora Dalmasso declaró que antes y después de la autopsia sostuvo el diagnóstico de que la víctima había mantenido relaciones sexuales consentidas.

Martín Subirachs habló en la tercera audiencia del jury de enjuiciamiento que se lleva adelante a tres de los fiscales del caso -Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro- a quienes se los acusa de “negligencia grave” y “mal desempeño” en sus funciones. El médico estuvo en la escena del crimen el mismo día que la mujer fue hallada muerta, el domingo 26 de noviembre de 2006.

Antes del inicio de la audiencia, el viudo Marcelo Macarrón -que fue absuelto en un juicio al que llegó acusado de ser el presunto autor intelectual del crimen- dio varias entrevistas, en las que se quebró. Contó, por ejemplo, el daño físico y emocional que le provocó todo el caso: “Me colocaron cuatro stent, después entré en un alcoholismo... soy un profesional exitoso y tuve que dejar la profesión. Ellos no tienen magnitud del daño que produjeron... Son tres delincuentes de la Justicia", dijo a La Voz, en referencia a los fiscales.

También indicó que cree que “en algún momento” del proceso el Tribunal Superior “va a tomar nota de la vergüenza que está sucediendo en las audiencias”. Agregó: “Creo que van a poner manos en esto y van a declarar la culpabilidad de los tres”. La definición del jury de enjuiciamiento debe estar, como máximo, el 28 de mayo y las posibilidades son solo dos, la destitución o la continuidad de los fiscales en sus cargos.

La decisión no necesariamente debe ser la misma para los tres y este procedimiento es para juzgar la actuación de los fiscales, no para rever la causa en sí, que ya está prescripta.

En el caso de Subirachs, convocado por la defensa de los fiscales, respondió varias preguntas de los integrantes del jury. Primero sobre cómo fue asesinada Dalmasso; al respecto, ratificó que fue por estrangulamiento múltiple, por mano y lazo.

Indicó que el cuerpo tenía signos de una relación sexual “consentida”. Fue él quien participó de la toma de muestras -un vello púbico y cabellos que estaban en la mano derecha- que fueron la base de los análisis genéticos.

El forense contó que le había dicho a Marcelo Macarrón y a la madre de la víctima que Dalmasso había mantenido relaciones consentidas y que después, en el expediente de la causa, el viudo habría declarado que había existido “una fiesta sexual con mucha vaselina, en definitiva, una fiesta total”. Según sostuvo, se sintió “traicionado” cuando vio en un programa de televisión de Samuel “Chiche” Gelblung esos dichos en la causa.

Ante la pregunta de si había sacado su conclusión sobre las relaciones consentidas “antes o después de la autopsia”, aseguró: “Antes y durante la autopsia”.

Por su lado, Macarrón -que junto a su hijo Facundo va como oyente a las audiencias del jury- señaló que “hay una persecución hacia la familia hace 16 años”.

“[Los fiscales] nos tiraron a los leones, nos tiraron a los periodistas... todo en contra”, sostuvo. Y diferenció que ahora “la prensa se ha comportado totalmente distinto. Ha madurado totalmente. No hay un acoso periodístico y venta de información falsa, sino que realmente es verdadera”.

En la misma línea que Facundo, subrayó que los fiscales acusados “no están a la altura de las circunstancias” y que “nunca” pidieron perdón por cómo actuaron. “Tienen que dar explicaciones de si hicieron por motu proprio las imputaciones de matricidio contra mi hijo. Si las decidieron ellos o si vino impartida por un fiscal general o por alguien de arriba”. Ayer Facundo también se refirió a presuntas “presiones” políticas que lo colocaron en el rol de acusado.

Facundo fue imputado por Di Santo como supuesto asesino de su madre. Sobre ese punto, su padre subrayó: “Si usted culpa a una persona como Facundo Macarrón, que tenía 18 años, de un matricidio tiene que estar enfermo de la cabeza. Enfermo de la cabeza. Y Javier Di Santo estaba enfermo. No cabe en la cabeza de una persona normal. Es una persona enferma, que lo culpó sin ningún fundamento. ¡Le cagaron su juventud! No tuvo juventud, Facundo. Ni Valentina, tampoco".

En la primera audiencia, cuando Facundo testificó ante el jury, describió el infierno que había vivido en aquel momento y cómo se había visto obligado a “salir del closet” y revelar su orientación sexual. Su hermana Valentina incluso se quebró al contar ese momento.