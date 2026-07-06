En una ciudad cordobesa comienzan a cerrar calles por la noche para intentar combatir la inseguridad

CÓRDOBA.- Este lunes comienza a aplicarse en el municipio cordobés de Villa Allende una medida tan innovadora como extrema. Para intentar brindar mayor seguridad a los vecinos, las calles de dos barrios permanecerán cerradas entre las 22 y las 6.

La medida fue aprobada a comienzo de este año, pero su implementación se retrasó porque hubo disputas judiciales entre el municipio y vecinos que rechazaban la medida.

En los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar se instalaron 13 portones que estarán cerrados con candados entre las 22 y las 6.

La iniciativa forma parte del denominado Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal, que también implica la incorporación de cinco móviles para el patrullaje de la ciudad, la instalación de 250 cámaras de seguridad y 57 domos, explicaron las autoridades locales.

A esas medidas originales se le sumó la colocación de portones para evitar la circulación vehicular en determinadas zonas.

El intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, aliado de La Libertad Avanza (LLA), sostiene que se trata de una “iniciativa abarcativa” y que los portones facilitarán la tarea de control preventivo.

El personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad será el encargado de abrir y cerrar los portones con candados. Mientras que los accesos principales permanecerán abiertos para el tránsito en horarios nocturnos.

Las llaves de los portones las gestionarán desde el cuartel de bomberos voluntarios para ingresos de emergencias. Si la experiencia funciona se extenderá a otras zonas de la ciudad que está a 40 minutos de la capital cordobesa. Según datos de la Municipalidad, la inversión de unos $190 millones entre la construcción y la instalación.

Cada portón tiene tres metros de altura, con cuatro hojas rebatibles de 2,05 de anchos e incluye “un paso más ancho para sillas de ruedas y camillas”

Durante el día, los portones, estarán abiertos y permiten, por sus dimensiones, la entrada de vehículos de gran porte, como camiones.

Las autoridades indicaron que el barrio no queda ciento por ciento cerrado, ya que los vecinos pueden moverse libremente ya que en todos los casos quedan accesos sin portones. Para Cornet es una prueba piloto que si da buenos resultados podría servir de base para otros puntos del país o de la provincia.

Por la polémica que se generó el municipio incluyó el Registro de Oposición, donde los vecinos de los lugares afectados votaron para aceptar o rechazar la iniciativa. En caso de que un porcentaje superior al 40% se opusiera, el programa no se ejecutará en esa zona.

Los resultados para la aplicación en Lomas Sur y Pan de Azúcar arrojaron que solo 22 personas votaron en contra, es decir, un 1,98% del padrón integrado por 1108 contribuyentes empadronados.

En enero del 2025, cuando el tema empezó a plantearse, se mezcló con la interna libertaria. Es que la vicepresidenta Victoria Villarruel para en Villa Allende algunas veces a lo largo del año. Entonces la diputada libertaria Lilia Lemoine acompañó una protesta de vecinos contra el proyecto. El combo se completó con un reposteo del presidente Javier Milei que reflejó la posición de Lemoine.

“Victoria Villarruel no pertenece al movimiento libertario, lo ha demostrado con esto”, respondió Lemoine entonces. La dinámica fue que la iniciativa prosperó y Cornet terminó aliado a los libertarios a nivel nacional.