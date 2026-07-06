Un futbolista de 18 años murió tras chocar en moto contra un auto en Chaco

Un futbolista de 18 años, identificado como Jeremías Lucas Correa, murió este domingo en un siniestro vial ocurrido sobre la ruta nacional 11, a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén, cuando la motocicleta en la que viajaba junto a un amigo de su edad chocó contra un automóvil conducido por otro joven de 21 años.

Según pudieron reconstruir los medios locales a partir de fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 3.45 en el kilómetro 1024 de esa ruta. Correa viajaba en una motocicleta Honda Titan junto a otro joven de 18 años cuando, por motivos que ahora son materia de investigación, el rodado impactó contra un Volkswagen Gol.

Tragedia en Chaco: un futbolista de 18 años falleció tras chocar en moto contra un auto. captura de redes

El personal médico que arribó al lugar para asistir a las víctimas constató que el futbolista había fallecido en el acto. En tanto, su amigo que conducía la moto, identificado con las iniciales M.J.B., fue trasladado al Hospital Perrando con fracturas y politraumatismos, donde permanecía internado, estable.

El joven que manejaba el auto, por su parte, también sufrió diversas lesiones. Tras ser debidamente atendido, quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno en una causa caratulada como presunto homicidio culposo.

La noticia del deceso de Correa generó un fuerte impacto en la comunidad del municipio de Colonia Benítez, donde vivía el deportista con su familia. “Con profundo pesar lamentamos informar el fallecimiento de nuestro joven vecino, hijo de Alexis Verón y Analía Correa, y nieto de Luis Correa y Cristina Roa, trabajadores de nuestro municipio y colaboradores de instituciones educativas. Rogamos por la paz de su alma y acompañamos a sus familiares y amigos en estos momentos de inmenso dolor”, publicó, en un sentido mensaje, la comuna local.

El Club Central Benítez, donde se había formado futbolísticamente, también se pronunció en las redes sociales para despedir al joven: “Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba”.

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“Así te recordaremos, Jere, por tu garra, persistencia ante la adversidad y sobre todo por el buen compañero que fuiste. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Que descanses en paz, Jere. Siempre serás recordado por la familia canalla”, cerró el sentido mensaje. La escuela secundaria Francisco Solano, donde Correa era estudiante, informó que este lunes no habría clases en la institución en señal de duelo por la muerte del adolescente.